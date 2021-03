Nova Odessa anuncia criação de 11 leitos Covid-19

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, anunciou na quarta-feira (10/03), durante reunião online do CD-RMC (Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas), duas medidas de combate à pandemia de Covid-19. A primeira, já em andamento, é a criação de mais 11 leitos para pacientes respiratórios em uma ala isolada e com entrada exclusiva do Hospital e Maternidade Municipal.

A segunda medida é a intenção de aderir à iniciativa do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Campinas), sediado em Holambra e composto por outros 15 municípios da região, para a eventual aquisição de vacinas contra o novo coronavírus diretamente com laboratórios estrangeiros dispostos a fornecer o imunizante, desde que aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A possibilidade foi divulgada durante a reunião dos prefeitos pelo chefe do Executivo de Morungaba, Marquinho de Oliveira. Outros prefeitos de cidades da RMC imediatamente demonstraram interesse em tomar parte da eventual compra de vacinas. No caso de Nova Odessa, inclusive, o prefeito Leitinho já está autorizado pela Câmara a adquirir vacinas através de consórcio ou individualmente, graças à aprovação pelos vereadores de uma lei municipal neste sentido, na última segunda-feira.

A principal possibilidade aberta pela proposta é a de aquisição dos imunizantes através do Consórcio Público organizado pela FNP (Frente Nacional de Prefeitos), ao qual o Município aderiu na semana passada, tão logo a iniciativa foi anunciada. Mas o texto também prevê a possibilidade de a Prefeitura comprar vacinas com eficácia comprovada e aprovadas pela Anvisa em complemento ao PNI (Programa Nacional de Imunizações) de qualquer fonte disponível.

“Como tenho dito e repetido, nossa intenção é salvar vidas, é cuidar da saúde da população de Nova Odessa, para que a cidade e a Economia voltem ao normal o mais rápido possível. E não importa de onde venham as vacinas, não importa onde elas estejam disponíveis, nós vamos atrás, vamos comprar. Se é para salvar vidas, estou dentro”, afirmou Leitinho, amparado na segurança jurídica garantida recentemente em decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

Paralelamente à possível adesão à iniciativa do Cismetro, a Prefeitura de Nova Odessa continua apoiando totalmente a formação do consórcio da Frente Nacional de Prefeitos, que deve ser formalizado ainda neste mês, bem como busca encontrar outros fornecedores de vacinas contra a Covid-19 para adquiri-las diretamente, “do mercado”.

LEITOS

O prefeito já havia vistoriado, na última sexta-feira, a ala do Hospital Municipal que já está sendo isolada e equipada para a criação de 11 novos leitos para pacientes com Covid-19, aumentando em 62% a capacidade atual da Rede Municipal de Saúde – que dispõe atualmente de 18 leitos na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada. Na quarta-feira, 12 destes 18 leitos da UR estavam ocupados.

A vistoria foi acompanhada pelos vereadores Professor Antonio, Sílvio “Cabo” Natal, Paulo Henrique Bichof, Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, Oseias Domingos Jorge e Levi Tosta. Pela Prefeitura, estavam presentes o secretário municipal de Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues, e a secretária-adjunta Sheila de Moraes.

O local conta com diversas salas prontas e rede de oxigênio, além de uma recepção própria, voltada para a rua que fica atrás do Hospital. Segundo os técnicos da Secretaria, nem mesmo a equipe que vier a atuar na nova “ala respiratória” terá contato com o restante do Hospital Municipal, garantindo a total segurança dos pacientes.

As adaptações necessárias, incluindo a instalação de portas duplas do chão ao teto para “separar” a ala do restante do HMNO, estão sendo executadas pelas equipes das secretarias de Obras e de Saúde da Prefeitura, e devem ser concluídas já nos próximos dias. “Temos que estar preparados para o agravamento da pandemia e a escassez de leitos na região. Vamos fazer de tudo para que nossa Saúde não entre em colapso, como estamos vendo em outras cidades”, justificou o prefeito.

A medida se faz necessária e urgente porque, com o isolamento social pouco surtindo efeito no município, as consequências do agravamento da pandemia já estão sendo sentidas na Unidade Respiratória do Alvorada. Dos 18 leitos existentes no local, 11 estavam ocupados no final da tarde de quarta-feira, com três pacientes intubados e aguardando vagas – dois deles há 5 dias – em UTIs em unidades de referência da região.

Nova Odessa também segue vacinando idosos e profissionais da Saúde com as doses recebidas do PNI, atingindo na quarta-feira 1.979 primeiras doses aplicadas. A cidade registra ainda 2.609 casos positivos da doença, com 88 óbitos.