Nova Odessa anuncia Cooperativas de Costura e Fraldas

O projeto para a geração de emprego e renda às famílias carentes começou a tomar corpo com o anúncio feito nesta semana de aniversário de 116 anos de fundação da cidade, pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, de criação de uma nova Incubadora de Cooperativas de Costura e de Produção de Fraldas em Nova Odessa. A preparação para a implementação do programa começa já nas próximas semanas. O investimento previsto inicialmente é de R$ 880 mil, e foi viabilizado junto à iniciativa privada.

A iniciativa visa capacitar moradores da cidade, principalmente mulheres que são arrimo de família, a fazer a confecção de uniformes escolares, entre outros itens de corte e costura, bem como na produção de fraldas descartáveis. A princípio, a produção das primeiras turmas capacitadas deve ser fornecida, respectivamente, para as escolas da Rede Municipal e para as unidades de Saúde do próprio município, garantindo a renda inicial das cooperadas.

Toda a infraestrutura da Cooperativa de Costura foi viabilizada pela nova gestão através da repactuação das contrapartidas ao Loteamento Vila América Nova Odessa, aprovado ano passado e de responsabilidade da empresa América de Ouro Empreendimento Imobiliário Ltda.

Doação

Assim, além de construir um galpão de 500 metros quadrados em uma área municipal a ser definida pela Prefeitura, a empreendedora vai fazer a doação, ao Município, de 40 máquinas de costura e de 20 máquinas para a fabricação de fraldas. Já a equipe formadora de mão de obra e a gestão dos primeiros grupos de trabalhadoras será feito pela Prefeitura.

“Tenho uma preocupação muito grande com as mulheres de Nova Odessa que faziam faxina, que vendiam um salgadinho para festas, que tinham um emprego de vendedora ou auxiliar e que perderam sua renda, perderam seu emprego por conta da pandemia. Queremos ajudar essas mulheres a garantir o sustento das suas famílias. E a gente sabe que as empresas sempre estão procurando costureiras capacitadas, então não falta emprego para quem tem essa formação”, explicou Leitinho.

“A Incubadora de Cooperativas de Costura já funcionou no município em outras épocas, mas não com a devida atenção que uma iniciativa como essa requer. Agora, não vamos apenas reativar esse projeto, como também dar todo o apoio para que o empreendimento seja bem-sucedido e traga oportunidades de negócios para aquelas pessoas que não estão conseguindo sustentar as suas famílias”, completou o prefeito.

O anúncio do programa de capacitação e geração de renda é o terceiro de um grande investimento na cidade feito na semana de aniversário. Antes, o prefeito já havia anunciado a construção de uma nova represa e parque linear de lazer ao longo da área verde da Rua Fioravante Martins, na região do Jardim São Manoel, bem como a garantia do projeto e do equipamento para o desassoreamento total do Ribeirão Quilombo, viando minimizar as enchentes na área urbana de bairros como o Jardim São Jorge.

Apoio social

A expectativa da Secretaria Municipal de Governo, que renegociou os termos da contrapartida com a loteadora, é que a Cooperativa de Costura beneficie, principalmente, as mulheres chefes de família que foram excluídas do mercado de trabalho em função dos problemas econômicos e sociais causados pelo agravamento da pandemia de Covid-19.

Diversas medidas para auxiliar as famílias em vulnerabilidade social têm sido uma das prioridades do governo municipal. Por iniciativa do prefeito Leitinho, a cidade está criando, por exemplo, o auxílio emergencial municipal do Programa NOS (Nova Odessa Solidária), que beneficiará, com 3 parcelas mensais de R$ 200 cada, cerca de 1.640 famílias da cidade incluídas em dois outros programas assistenciais – o Bolsa Família e o Cesta Básica Municipal.