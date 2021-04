Nova Odessa anuncia arena privada para esportes de praia

Nova Odessa ganhará, dentro de 45 dias, uma arena privada voltada aos esportes de praia: beach tennis, futevôlei e vôlei de praia. Nesta semana, os secretários de Desenvolvimento Econômico e Social, Samuel Marin, e de Esportes, Cultura e Turismo, Thiago Gentil, visitaram a sede do Atenas Beach Sports para conhecer o espaço e analisar possíveis parcerias futuras em projetos de inclusão social através do esporte. Eles foram acompanhados pelos adjuntos Rafael Brocchi e José Henrique Carvalho.

Instalado na Rodovia Rodolfo Kivitz, próximo da rotatória de entrada, a nova arena de esportes praticados em areia de praia promete atrair o público de Nova Odessa e das cidades da região. “É um amplo espaço, que contará com várias quadras de areia. Os idealizadores do projeto, o Sandro e o Sidney Hirano, estão de parabéns por escolherem a nossa cidade para a implantação dessa arena voltada ao bech tennis, futevôlei e vôlei de praia. Sem dúvida será uma sensação no município”, declarou o secretário Marin.

A Atenas Beach Sports terá oito quadras com padrão ITF (Federação Internacional de Tênis), consideradas as mais modernsa da região para beach tennis, com areia diferenciada e sistema de drenagem inovador. O espaço contará com professores de “nível pro”. “Nossa infraestrutura foi pensada para o conforto de todos os frequentadores. Teremos Espaço Kids para a criançada aproveitar enquanto os pais podem curtir o esporte. Temos um espaço para alimentação e ainda teremos uma loja (store) com produtos esportivos”, declarou Sidney Hirano.

O espaço contará com área de alimentação, com a implantação de um bar-restaurante e de uma área dedicada a ciclistas de Nova Odessa e região. “É um espaço bem completo e que deve agradar pessoas de todas as idades. Os empreendedores e a cidade estão de parabéns”, finalizou o secretário de Esportes, Thiago Gentil.