Nova Odessa anuncia 9 vagas de emprego para esta 2ª-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de nove profissionais para a iniciativa privada, para as funções de Ajudante de Mecânico, Caldeireiro, Soldador, Chapeiro, Encarregado de Limpeza Urbana, Estagiário de Pedagogia, Operador e Programador CNC, Operador de Roçadeira e Técnico de Manutenção.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo nesta segunda-feira (13/09) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AJUDANTE DE MECÂNICO – Não necessita experiência.

CALDEIREIRO E SOLDADOR – Com experiência na função.

CHAPEIRO – Profissional com experiência em lanches e porções, masculino, para trabalhar de 3ª à sábado das 16h00 às 22h00. Não fumante.

ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANA – Necessário conhecimento com gestão de equipes, habilitação D ou E.

ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA – Estar cursando ensino superior em Pedagogia.

OPERADOR E PROGRAMADOR CNC – Experiência na função e desenhos Auto Cad.

OPERADOR DE ROÇADEIRA – Necessário conhecimento de roçadeira costal, conhecimento em operação de trator com roçadeira, giro zero e habilitação B ou categorias acima, serão um diferencial avaliado.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Executar serviços gerais e também a manutenção preventiva com foco em elétrica, hidráulica e reparos da empresa. Ensino técnico na área de manutenção e experiência.