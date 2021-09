Nova Odessa anuncia 44 vagas de emprego disponíveis para 2ª-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 44 profissionais para a iniciativa privada, para 17 funções diferentes, incluindo Ajudante de Pátio, Ajudante Geral, Ajudante de Eletricista (10 vagas), Auxiliar Técnico Eletricista, Chapeiro, Eletricista Montador Jr (10 vagas), Eletricista Montador Sênior (10 vagas), Encanador, Pedreiro, Servente e Tecelão, entre outras.

Ajudante Geral, Ajudante de Eletricista (10 vagas), Auxiliar Técnico Eletricista, Chapeiro, Eletricista Montador Jr (10 vagas), Eletricista Montador Sênior (10 vagas), Encanador, Estágio Engenharia Ambiental, Tecelão, Contra-Mestre, Operados de Tingimento, Ajudante de Produção, Separador de Pedidos, Caseiro, Colorista e Ajudante Geral.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo nesta segunda-feira (27/09) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AJUDANTE – Masculino, com CNH A/B.

AJUDANTE DE PÁTIO – Maior de 18 anos, masculino, já ter cumprido o serviço militar ou a dispensa. Salário inicial R$ 1.345,00, mais cesta básica e bonificação, conforme o rendimento de trabalho. Interessados deverão comparecer à Rua Alberto Eichman, 119, Jd. Santa Rosa – atrás do Salão de Festas Level Mont, das 7h30 às 17h.

AJUDANTE GERAL – CNH A/B, conhecimento em elétrica e hidráulica, interesse em trabalhar na área ambiental, facilidade de comunicação.

AJUDANTE DE ELETRICISTA (10 vagas) – Desejável cursos SENAI de Metal Mecânica, Elétrica, Pneumática, Hidráulica ou similares, experiência na área. A empresa oferece vale refeição, convênios médicos e odontológicos. É necessária habilitação B e disponibilidade para viagens. Solicitar que envie a pretensão salarial no corpo do e-mail.

AUXILIAR TÉCNICO ELETRICISTA – Homem de 20 a 40 anos, interesse área eletrônica, com conhecimentos básicos ou com curso de Técnico Eletrônica. Para trabalho externo (realizando instalação de câmeras, cercas elétricas, manutenção de aparelhos) sempre com acompanhamento do técnico em eletrônica. A empresa oferece vale refeição, convênios médicos e odontológicos. É necessária habilitação B e disponibilidade para viagens. Solicitar que envie a pretensão salarial no corpo do e-mail.

CHAPEIRO – Profissional com experiência em lanches e porções, masculino, para trabalhar de 3ª-feira a sábado, das 16h às 22h. Não fumante.

ELETRICISTA MONTADOR JR (10 vagas) – Desejável cursos como Técnico ou SENAI cursando em Elétrica/Automação. Curso no Pacote Microsoft Office; Curso de Elétrica Predial ou Industrial; NR10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade). A empresa oferece vale refeição, convênios médicos e odontológicos. É necessária habilitação B e disponibilidade para viagens. Solicitar que envie a pretensão salarial no corpo do e-mail.

ELETRICISTA MONTADOR SÊNIOR (10 vagas) – Desejável Ensino Superior em curso (1 a 2 anos para conclusão), Técnico ou SENAI completo em Elétrica/Automação. Complementar: Curso de CLP ou Instrumentação; Curso SEP (subestação elétrica de potência); Curso no Pacote Microsoft Office; NR10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade); NR33 (Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados); NR35 (Serviços em altura). A empresa oferece vale refeição, convênios médicos e odontológicos. É necessária habilitação B e disponibilidade para viagens. Solicitar que envie a pretensão salarial no corpo do e-mail.

ENCANADOR – Para instalação de aquecimento de água com energia solar.

PEDREIRO – Com experiência, para trabalhar em obra de construtora.

SERVENTE – Com experiência, para trabalhar em obra de construtora.

ESTÁGIO ENGENHARIA AMBIENTAL – Cursando engenharia ambiental ou gestão ambiental, conhecimento em Auto Cad e inventor, conhecimento em pacote office.

EMPRESA TÊXTIL CONTRATA: TECELÃO / CONTRA MESTRE / OPERADOR DE TINGIMENTO / SEPARADOR DE PEDIDOS / COLORISTA.