Nova Odessa anuncia 23 vagas de emprego para esta terça-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 23 profissionais nas funções de açougueiro, ajudante de tecelagem, auxiliar de usinagem entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da vaga e enviar currículo na terça-feira (27/07) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função.

AJUDANTE TECELAGEM – Masculino, com experiência na função.

AUXILIAR DE USINAGEM – Com experiência na função.

BALCONISTA DE SORVETERIA – Feminino, com experiência em atendimento, de 35 a 55 anos.

COSTUREIRA – Ambos os sexos, com experiência em big bags, máquinas retas e rebatedeiras.

COSTUREIRA MÁQUINA PRÓPRIA – Trabalhar como free lancer em costura para tecidos de sofá.

EMPACOTADOR – Atendimento ao cliente, embalar mercadorias, prestar suporte às operadoras de caixa quanto à confirmação de preços e produtos, organizar os carrinhos e cestinhas na loja e estacionamento, organização e limpeza do local de trabalho. Escolaridade: Ensino Fundamental completo. Horário: das 14h às 22h20.

EXPEDIÇÃO – Segundo grau, masculino e com experiência na função.

FRESADOR – Com experiência na função.

GRAVADOR DE QUADRO PARA ESTAMPARIA – Conhecimento em Desenho e Digitalização de Desenho.

OPERADOR DE DOBRADEIRA – Operar dobradeira CNC (de chapa de metal), leitura e interpretação de desenho técnico, controle de medidas com paquímetro e trena. Conhecimento em Desenho Técnico, experiência.

OPERADOR INDIGO – Experiência na função.

PEDREIRO – Experiência em acabamentos.

SOLDADOR – Ambos os sexos, não exige experiência.

TECELÃO – Masculino, com experiência na função.

VENDEDOR – Ambos os sexos, com experiência em vendas na parte de usinagem.

Outras funções: OPERADOR DE MÁQUINA, FERRAMENTEIRO, MECÂNICO DE MANUTENÇÃO GERAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, APRENDIZ, PEDREIRO, SOLDADOR.