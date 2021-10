Nova Odessa anuncia 16 vagas de emprego para esta 2ª-feira

O Posto Local do Trabalho de Nova Odessa está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 16 profissionais para a iniciativa privada, para funções como Analista de Logística, Assistente de RH, Auxiliar de Carregamento, Barman, Caldeirista, Chapeiro, Encanador, Garçom, Operador de Máquina de Usinagem, Pedreiro, Servente e Colorista, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo nesta segunda-feira (04/10) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

ANALISTA/GESTOR DE LOGÍSTICA – Candidato com experiência em gerir pessoas (motoristas, ajudantes).

ASSISTENTE DE RH – Com grande vivência e experiência em Depto Pessoal e Recursos Humanos.

AUXILIAR DE CARREGAMENTO – Com experiência em carga e descarga.

BARMAN – Com experiência na função.

CALDEIRISTA – Com experiência na função.

CHAPEIRO – Profissional com experiência em lanches e porções, masculino, para trabalhar de 3ª a sábado, das 16h às 22h. Não fumante.

ENCANADOR – Para instalação de aquecimento de água com energia solar.

ENGRUPADOR/URDIDOR SECCIONAL – Com experiência na função.

ESTAGIÁRIO PCP – Necessário estar cursando superior na área de PCP, Administração ou Engenharia de Produção, para parceria de estágio com Instituição de Ensino. Habilidade com Excel. Trabalhar em equipe. Efetuar os lançamentos de produção na planilha Excel, para controle da eficiência de fábrica; garantir que os estoques de rótulos estejam organizados dentro da fábrica; emitir as Ordens de Produção de acordo com o Programa de Produção liberado.

GARÇOM – Com experiência na função.

OPERADOR DE MÁQUINA DE USINAGEM – Conhecimento em máquinas de usinagem como: fresa, serra, furadeira. Conhecimento em paquímetro, micrometro, súbito.

PEDREIRO – Com experiência, para trabalhar em obra de construtora.

SERVENTE – Com experiência, para trabalhar em obra de construtora.

APRENDIZ DE TECELÃO – Empresa do ramo têxtil sediada em Nova Odessa contrata pessoas interessadas em aprender profissão no setor de tecelagem, salário após período de treinamento R$ 2.200,00.

EMPRESA TÊXTIL CONTRATA: SEPARADOR DE PEDIDOS e COLORISTA.