Nova Odessa anuncia 12 vagas de emprego para esta quarta

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 12 profissionais nas funções de auxiliar de logística, mecânico de refrigeração, motorista de entrega, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da vaga e enviar currículo nesta quarta-feira (04/08) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Masculino, de 20 a 32 anos, ensino médio completo, CNH B, curso de empilhadeira. Realizar carga e descarga, efetuar carregamento de mercadorias e conferir NF de compra e conferência física do produto.

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Com experiência, CNH A/B, até 35 anos.

LÍDER DE FROTA – Possuir experiência no ramo de logística. Experiência em transportadora com gestão de frota, cuidando da manutenção dos veículos, comprando peças, prestando auxílio e orientado os motoristas. Ter bons conhecimento em Excel.

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO – Manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de ar condicionado; instalação de equipamentos; pressurização a vácuo; conhecimento em manutenção geral e elétrica; disponibilidade de horários.

MOTORISTA DE ENTREGA – Experiência de trabalho comprovada como motorista de entrega. Carteira de motorista profissional válida (A/B). Bom histórico de condução, diploma de Ensino Médio. Entregar uma ampla variedade de itens, cumprir rotas e cronogramas de entrega, carregar, descarregar, preparar, inspecionar e operar o veículo de entrega.

PEDREIRO – Conhecimento em alvenarias em geral, rebocos, instalação de pisos e revestimentos. Empresa está oferecendo diferencial no salário para interessados.

PINTOR AUTOMOTIVO e PINTOR AUTOMOTIVO PCD – Ensino Médio completo. Cursos de qualificação na área. Responsável por realizar pinturas da superfície de veículos como automóveis, ônibus, caminhões, entre outros, polimento e retoque, providenciar desmonte e preparar lataria e peças, seguindo normas de segurança, qualidade e meio ambiente.

VENDEDOR/BALCONISTA – Com experiência em venda de materiais elétricos e construção.

Outras funções: ENGOMADOR / ENGRUPADOR / OPERADOR DE TECELAGEM / ESTÁGIÁRIO CURSANDO QUÍMICO ou TÊXTIL.