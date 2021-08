Nova Odessa anuncia 12 vagas de emprego para 2ª-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 12 profissionais para a iniciativa privada, para funções como Auxiliar de Departamento Pessoal, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Tinturaria, Jardineiro, Professor de Educação Física, Serviços Gerais e Torneiro Mecânico, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo nesta segunda-feira (30/08) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AMARRADOR DE FERRAGEM – Com experiência na função.

AUXILIAR DE DEPTO PESSOAL – Para trabalhar em escritório contábil em Nova Odessa, com experiência na função.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – Trabalhar na manutenção da escola, salas de aulas, pátio, geral.

AUXILIAR DE TINTURARIA – Com experiência nas atividades de pesar caixas, abastecer porta material, abastecer centrífuga, abastecer secador, bater cones, manter o setor limpo e organizado, receber e enviar produtos e auxiliar no tratamento de água.

ESTAGIÁRIO EM TÉCNICO ADM. OU TÉCNICO CONTÁBIL – Estar cursando qualquer desses dois técnicos, maior de 16 anos, masculino.

JARDINEIRO – Com experiência em jardinagem, cuidar de todo o espaço que envolve jardinagem, grama, plantas.

PILOTEIRA – Que tenha experiência, que faça a confecção de peças piloto e participa de todo o processo de fabricação, como montagem, corte e acabamento, e que saiba trabalhar com artigos de enxoval, como cama, mesa, banho.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA MUSCULAÇÃO – Experiência em atendimento ao público e prescrição de treinamento. Vaga 1 das 5h às 10h, vaga 2 das 16h às 22h, vaga 3 das 17h às 21h.

SERVIÇOS GERAIS – Masculino, para trabalhar em tecelagem.

TORNEIRO MECÂNICO – Com experiência na função.

ESTAGIÁRIO – Nível Técnico, conhecimentos de processos operacionais, Inglês, SENAI, Curso Técnico em Eletromecânica ou similares, e Informática.

ASSISTENTE DE RETÍFICA – Conhecimentos em processos gerenciais, Inglês intermediário, SENAI, Curso Técnico em Eletromecânica ou similares, e Informática.