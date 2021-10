Nova Odessa anuncia 10 vagas de emprego para a 5ª-feira

O Posto Local do Trabalho de Nova Odessa está recebendo currículos via e-mail para a seleção de dez profissionais para a iniciativa privada, para funções como Chefe de Cozinha, Cozinheiro, Gerente Administrativo, Operador de CNC, Vendedora, Motorista de Ônibus e Auxiliar de Produção, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo até esta quinta-feira (14/10) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

CHEFE DE COZINHA (1 vaga) – 1º turno, das 7h às 15h20. Realizar a distribuição das funções da equipe, realizar os controles de sobra limpa e demais KPIs, degustação cocção, apoio na produção, atendimento ao cliente, pré-preparo das proteínas, planejamento diário do cardápio, escalas de folga.

COZINHEIRO – 3º turno, das 22h às 6h20. Realizar pré-preparo e o preparo das refeições, responsável pela a limpeza e organização da cozinha, preenchimento de planilhas respectivo a função.

GERENTE ADMINISTRATIVO – Com experiência na função.

OFICIAL DE COZINHA – 1º turno, das 6h às 14h20. Realizar a pré-preparo das saladas, frutas, atendimento ao cliente, responsável pela a limpeza e organização da cozinha, preenchimento das planilha respectivas à função.

OPERADOR DE CNC / MÁQUINA DE USINAGEM – Com experiência na função.

OPERADOR DE TELE-VENDAS – Masculino ou feminino, com experiência em tele-vendas/telemarketing, com comprometimento no serviço e para crescimento no mesmo.

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA – Com experiência na função.

VENDEDORA – Com experiência em vendas de roupas e acessórios.

MOTORISTA DE ÔNIBUS – CNH D. Ensino Fundamental. Experiência na Função. Interessados enviar currículo ao e-mail [email protected]

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino Médio, experiência e conhecimentos em ferramentas como chave Philips e parafusadeira pneumática. Interessados enviar currículo para o e-mail [email protected] com a sigla “OPERADOR”.