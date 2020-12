Nova Odessa antecipa coleta de lixo nas vésperas de Natal e Ano Novo

A coleta de lixo doméstico será feita em horário especial em Nova Odessa nesta quinta-feira (24), véspera de Natal. Nos bairros onde a coleta é realizada à noite, o serviço será antecipado e ocorrerá das 14h às 20h, nos bairros onde há coleta noturna. A Coden Ambiental, empresa responsável pela operação do sistema no município, informou ainda que não haverá coleta na sexta (25). O esquema especial se repetirá nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.



De acordo com o Setor de Coleta de Resíduos Sólidos da companhia, a mudança só afeta a coleta noturna, normalmente realizada de segunda a sábado, a partir das 18h. Nas regiões que seguem esse esquema de retirada, a coleta será antecipada.



A companhia orienta os moradores desses bairros a ficarem atentos e colocarem o lixo nas lixeiras mais cedo. De acordo com a empresa de saneamento, nesses dois dias (24 e 31 de dezembro), todos os resíduos do município serão recolhidos até as 20h. No entanto, a coleta diurna, feita a partir das 6h, segue o cronograma regular.



O horário especial – das 14h às 20h – valerá também para a região central, compreendendo o Centro, a Avenida Carlos Botelho e o Hospital e Maternidade Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’, onde o serviço é realizado de segunda a sábado, a partir das 18h.

A Coden Ambiental reforça que não é permitido o depósito de lixo em calçadas, ruas e canteiros de avenidas. A infração está sujeita a multas que variam de R$ 500 a R$ 5 mil, conforme estabelecido na lei municipal 2.883/2014, que disciplina a limpeza e a conservação de áreas públicas e particulares.



“Pedimos a colaboração de todos, principalmente nos dias 25 de dezembro e 1º janeiro, quando não haverá coleta. Se não tiver lixeira ou um contêiner próximo, armazene o lixo em casa e só faça o descarte a partir do dia seguinte”, afirmou o diretor técnico da Coden, Eric Padela. A coleta ocorrerá normalmente nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro (sábados).