Nova Odessa. Almoço reúne vice-pref e time do DEM

Um conveniente almoço foi observado nesta quinta-feira (4) em Nova Odessa, reunindo o vice-prefeito Alessandro Mineirinho e os dois vereadores pelo DEM (Levi Tosta e Oséias Jorge), além do assessor de Paulo Bichof (Podemos). O encontro ocorreu em um pesqueiro e despertou a atenção, porque envolve opositores ao prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD).

O governo Leitinho parece trabalhar para cooptar vereadores do que seria a ‘base’ do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB) na Câmara, composta ainda pelos tucanos Wagner Morais, Tiãozinho do Klavin e o presidente do Legislativo, Pelé. E o time do prefeito faz o movimento de ‘comer pelas beiradas’, ao não aliciar diretamente os vereadores do PSDB.

Mineirinho é bastante articulador nos bastidores políticos e, se houver deserções no grupo tucano, pode significar mudança no quadro atual da Câmara. Lembrando que haverão importantes assuntos a serem votados, como as contas de Bill referentes a 2019 e 2020, além dos exercícios do atual prefeito e eventuais pedidos de cassação dentro da Casa de Leis.