Nova Odessa também em alerta da Covid. 20 novos casos no dia

Depois de Americana, agora foi a vez de Nova Odessa ligar o sinal de alerta para o que seria o crescimento do número de casos de Covid 19. A cidade registrava 3, 4 ou 6 casos por dia e chegou a ficar três dias sem nenhum registro, mas a semana começou com dados bastante ruins.

Resultados de exames encaminhados nesta terça-feira (24) pelo Instituto Adolfo Lutz confirmaram a contaminação de mais 20 moradores de Nova Odessa pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, 80% deles têm menos de 40 anos. Com os novos casos, o município totaliza 1.172 infectados desde o início da pandemia. Desse total, 889 venceram a doença e se recuperaram e 50 morreram.

Os moradores que testaram positivo moram no Jardim São Jorge (adolescente de 15 anos, homem de 26 anos e mulheres de 22 e 37 anos), Jardim Eneides (rapaz de 23 e mulheres de 20 e 32 anos), Jardim Marajoara (homens de 32 e 39 anos), Jardim Santa Rosa (homens de 31 e 70 anos), Jardim São Manoel (menina de 12 e adolescente de 18 anos), Centro (homens de 41 e 42 anos), bairro Mathilde Berzin (homem de 21 anos), Fazenda Velha (homem de 61 anos), Jardim Alvorada (mulher de 20 anos), Jardim Santa Luiza (mulher de 22 anos) e na Vila Letônia (mulher de 39 anos).

A Secretaria de Saúde também recebeu o resultado do exame de uma idosa de 85 anos, que morava no Jardim Bela Vista e faleceu no último dia 16, na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada. De acordo com o Adolfo Lutz, ela não foi vítima da Covid-19.

O boletim epidemiológico atualizado aponta 3.972 notificações, 209 pacientes em isolamento domiciliar, 28 internados, entre casos positivos e suspeitos (quatro deles na Unidade Respiratória), 1.574 resultados negativos, 241 em investigação, incluindo três mortes, e 981 com quadro gripal em monitoramento.