Nova Odessa alcança 7,94% de imunização contra Covid

Além da vacinação dos guardas municipais, que teve início nesta terça-feira (6) na sede regional da Polícia Militar em Sumaré, a campanha de imunização dos idosos em geral também prosseguiu no Ginásio do Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa. Mais 100 idosos, com mais de 68 anos e convocados por meio do pré-cadastro realizado junto ao site da Prefeitura, receberam a primeira dose.

Assim, até o momento, 4.846 primeiras doses foram aplicadas em profissionais da Saúde e idosos com mais de 68 anos, o que equivale a 7,94% da população de Nova Odessa – estimada pelo IBGE em cerca de 41.000 pessoas. Estas pessoas são consideradas em fase de imunização, que só termina de duas a três semanas após a segunda dose. Para esta quarta-feira, dia 7, mais 100 idosos convocados por telefone devem comparecer para receber a primeira dose do imunizante.

A campanha de vacinação contra o novo coronavírus acontece nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 15h, no Ginásio do Santa Rosa. O local foi especialmente preparado e conta com tenda para atendimento drive-thru (dentro do veículo) dos idosos com dificuldade de locomoção.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra que, no período da manhã, são agendados os atendimentos para a primeira dose, por meio do pré-cadastro que deve ser realizado exclusivamente no site oficial da Prefeitura de Nova Odessa (o www.novaodessa.sp.gov.br).

Idosos

Todos os idosos com 60 anos ou mais, bem como todos os profissionais da Saúde que moram na cidade, devem se cadastrar no site da Prefeitura. A ordem do cadastro no site da Prefeitura não é relevante, pois a convocação continua sendo por idade. A ligação é feita pela equipe da Secretaria de Saúde, conforme a capacidade de atendimento e as doses disponíveis. A medida foi adotada para se evitar aglomerações no local e, assim, proteger os idosos da doença.

“O cadastro deve ser feito no site da Prefeitura. E é enviado um e-mail de confirmação. Um dia antes da vacinação, a equipe liga no telefone informado. O objetivo da equipe de profissionais da Saúde Municipal que cuidam dessa campanha é imunizar todos os nossos idosos, o mais rapidamente possível, e assim salvar vidas”, finalizou o secretário da pasta, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.

A primeira dose da vacina contra a Covid-19 chegou também para os primeiros 26 guardas civis municipais de Nova Odessa. A ação de imunização, que contou com a presença do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e do vice Alessandro Miranda, o Mineirinho, foi realizada na sede do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em Sumaré. Outro grupo de GCMs deve ser imunizado nesta quarta-feira no Batalhão.