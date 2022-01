Nova Odessa ainda tem 479 vagas para castração de ‘pets carentes’

Até o final da tarde da última terça-feira (04/01/22), a Prefeitura de Nova Odessa já havia recebido 521 inscrições no Programa Municipal de Castração e Microchipagem gratuitas de animais domésticos de famílias carentes. Já procuraram a Prefeitura os tutores de 244 cães e 277 gatos. Restam, portanto, 479 vagas no programa, anunciado em outubro passado pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

A iniciativa também beneficia animais abandonados e abrigados por ONGs ou cuidadores voluntários da cidade. O programa prevê a castração e colocação de microchips de identificação em 1.000 animais no total, sendo 600 cães e 400 gatos.

Todo o processo é conduzido pela equipe técnica do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde. As cirurgias acontecem em uma clínica contratada através de processo licitatório. A iniciativa tem investimento de R$ 230 mil, com recursos próprios. São realizadas aproximadamente 40 cirurgias por semana.

Em meados de dezembro, o prefeito e a coordenadora do Setor de Zoonoses, Paula Faciulli – ambos médicos veterinários – estiveram na clínica da Rodovia Rodolfo Kivitz responsável pelo contrato, do veterinário Luiz Piconi, acompanhando os trabalhos e conversando com tutores de animais inscritos no programa que aguardavam para iniciar as cirurgias.

“Como médico veterinário, sei da importância da castração na vida do animal. Nesse ano, viabilizamos mil castrações, um número muito importante, porque só com a castração a gente vai evitar o abandono, as crias indesejadas e os maus tratos aos animais. E estamos também identificando os animais castrados, o que também é muito importante tanto para localizar um animal perdido, quando alguém que tenha abandonado seu pet, incentivando a posse responsável. Aproveitem esse momento e façam sua inscrição”, explicou Leitinho na ocasião.

Podem participar do programa de castração proprietários de cães e gatos que morem em Nova Odessa e que sejam de famílias de baixa renda, e preferencialmente animais SRD (“sem raça definida”). Por isso as inscrições no programa passam por avaliação socioeconômica.

As inscrições prosseguem nos dias úteis, das 8h30 às 15h, na Central de Atendimentos do Paço Municipal (Avenida João Pessoa, 777 – Centro). São distribuídas até 100 senhas por dia, sempre no primeiro horário – equivalentes à capacidade diária de atendimento da equipe. Os interessados podem fazer sua inscrição até a próxima terça-feira, 22 de dezembro, ou a partir do próximo dia 03 de janeiro, quando retorna o atendimento no Paço Municipal.

COMO FAZER O CADASTRO

Onde: Setor de Protocolo da Prefeitura, na Avenida João Pessoa, 777 – Centro

Horário: de segunda a sexta, das 8h30 às 15h ou até acabarem as senhas (100 por dia)

(Exceto no recesso de 23/12 a 02/01)

Exigências: ser morador de Nova Odessa e de família de baixa renda

Documentos: cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, Cartão + Saúde (novo) em nome de quem vai fazer a inscrição. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome da pessoa, é preciso apresentar declaração ou cópia do contrato de aluguel. Se estiver no nome do pai ou mãe, não é necessário