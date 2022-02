Nova Odessa ainda com 330 vagas para castração gratuita

A Prefeitura de Nova Odessa dá continuidade ao Programa Municipal de Castração e Microchipagem gratuitas de animais domésticos de famílias carentes. A iniciativa também beneficia animais abandonados e abrigados por ONGs ou cuidadores voluntários da cidade. Até o momento já passaram por cirurgia 160 cães e 150, totalizando 310 animaizinhos. Restam ainda 330 vagas (280 para cães e 50 para gatos), além das inscrições já efetuadas.

Todo o processo é conduzido pela equipe técnica do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde. As cirurgias acontecem em uma clínica contratada através de processo licitatório. A iniciativa tem investimento de R$ 230 mil, com recursos próprios. O programa prevê a castração e colocação de microchips de identificação em 1.000 animais no total. São realizadas aproximadamente 40 cirurgias por semana.

“Só com a castração a gente vai evitar o abandono, as crias indesejadas e os maus-tratos aos animais. Estamos também identificando os animais castrados, o que também é muito importante para localizar um animal perdido. Aproveitem a oportunidade do nosso Programa gratuito e façam a inscrição para castração e chipagem do seu cachorrinho ou gatinho”, explicou o prefeito Leitinho, que também é veterinário.

Podem participar do programa de castração proprietários de cães e gatos que morem em Nova Odessa e que sejam de famílias de baixa renda, e preferencialmente animais SRD (sem raça definida). “As inscrições devem ser feitas na Central de Atendimentos da Prefeitura, nos dias úteis. Os moradores de Nova Odessa que se enquadram nos requisitos e têm seu cão ou gato para castrar, aproveitem o serviço gratuito”, comentou a coordenadora do Setor de Zoonoses e também veterinária, Paula Faciulli.

PARA CADASTRAR

Onde: Setor de Protocolo da Prefeitura, na Avenida João Pessoa, nº 777 – Centro

Horário: de segunda a sexta, das 8h30 às 15h ou até acabarem as senhas (100 por dia)

Exigências: ser morador de Nova Odessa e de família de baixa renda

Documentos: cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, Cartão + Saúde (novo) em nome de quem vai fazer a inscrição. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome da pessoa, é preciso apresentar declaração ou cópia do contrato de aluguel. Se estiver no nome do pai ou mãe, não é necessário