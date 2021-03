Nova Odessa agora tem vice-prefeito atuante

A atuação do vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, o Mineirinho (PSD), tem sido de destaque no começo da gestão de Cláudio Schooder-Leitinho (PSD). O empenho chama a atenção por destoar bastante de seu antecessor no cargo, Oscar Berggren Neto, que quase não teve participação nos oito anos da gestão Bill Vieira de Souza (PSDB).

Mineirinho tem atuado diariamente nesses mais de 60 dias da nova gestão. Inclusive se reunindo com secretários das diversas pastas a toda hora e vereadores, inclusive de oposição ao governo. A postura rendeu elogios inclusive de quem não pertence à base de apoio na Câmara. “Ele não vê partido. Diz que o partido é o povo”, ressaltou Oséias Jorge (DEM).

No entanto, a participação de Mineirinho na gestão pessebista não se restringe aos bastidores. O vice-prefeito discute quase todos os assuntos com o chefe do Poder Executivo e faz parte da tomada efetiva de decisões. Ou seja, está também à frente dos rumos do novo governo, honrando a trajetória do falecido irmão, o longevo vereador Antônio Rezende Silva.

Antes

Já o vice-prefeito anterior, Oscar Berggren Neto, não era visto dando expediente na Prefeitura. Chegou até a governar por cerca 20 dias, em junho de 2014, mas a participação praticamente se limitou a isso. Nos dois mandatos tucanos na Prefeitura, dá pra se contar nas mãos dos dedos as vezes em que o vice foi visto publicamente com Bill, ou mesmo em eventos.

Berggren ainda acabou denunciado por um vereador de oposição ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), por assinar ato concedendo benefícios previstos no Prodeno (Programa de Desenvolvimento de Nova Odessa) à Ober S/A e à Cervejaria Berggren, onde desempenhava as funções de diretor de operações industriais e sócio, respectivamente.

A denúncia que gerou um inquérito civil era baseada no fato que a concessão de isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), assim como no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), só poderia ocorrer mediante lei específica e não decretos, como ocorreu. Mas depois o incentivo acabou desfeito e não se tem notícias do andamento do caso.