PM agredido na noite de domingo em Nova Odessa

Uma aglomeração de pessoas na noite deste domingo (14) na Praça Cézar de Souza Ladeia, no Jardim Santa Rita, em Nova Odessa, foi dispersada por policiais militares. Houve muita gritaria e PMs chegaram a ser agredidos fisicamente e alvos de pedradas e garrafadas. O caso teve ainda duas pessoas detidas e levadas para o distrito policial.

A corporação foi acionada por volta das 22 horas através de denúncias de pessoas que observavam as pessoas se divertindo em meio às restrições impostas pelo Governo do Estado no combate à Covid-19. Durante toda esta segunda-feira (15) grupos de WhatsApp receberam diversos vídeos mostrando a aglomeração, a hostilização aos PMs e a repressão policial.

Segundo os policiais, o desentendimento começou depois que a equipe abordou um homem suspeito. Algumas pessoas, então, começaram a jogar pedras e garrafas nos PMs. Um dos policiais inclusive levou uma “voadora” nas costas. E conforme alguns baderneiros foram sendo detidos e imobilizados, outros munícipes passaram a hostilizar os policiais.

Os relatos dão conta de que pelo menos 30 pessoas estavam na praça e o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária, em Americana. Dois homens que estavam mais exaltados foram levados até a Delegacia e depois liberados após prestarem depoimentos. Um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) foi registrado no plantão policial.