Nova Odessa adota sistema de rastreamento online da frota de veículos municipais

Em mais um passo em direção à modernização e informatização total da gestão municipal, e dentro do conceito de “Cidade Inteligente”, a Prefeitura de Nova Odessa acaba de adotar um novo sistema online de monitoramento do uso dos veículos da Frota Municipal. O sistema VTRAK Rastreamento é fornecido pela empresa Web Rast Ltda e traz uma série de avanços e ferramentas de controle.

Os cerca de 160 veículos da Prefeitura, dos carros às máquinas pesadas, estão recebendo os equipamentos de controle, assim como os motoristas. Em cada veículo, é instalado um sensor que libera ou não a ignição e o uso do bem móvel, que é acionado por um chaveiro individual, vinculado a cada motorista habilitado e autorizado a conduzir aquele tipo de veículo da Frota Municipal.

Todas as informações são então passadas em tempo real ao sistema, que é baseado na internet e pode ser acessado, com usuário e senha também individual, pelos gestores autorizados a fazer o monitoramento, por celular, tablet ou computador. O sistema permite, inclusive, o bloqueio remoto da ignição.

“Cada gestor vai ter acesso online e em tempo real aos veículos do seu departamento, vai poder verificar por onde cada veículo andou, quem estava ao volante a cada momento, etc. É um nível controle e transparência que nunca houve antes na Frota da Prefeitura de Nova Odessa”, afirmou o diretor de Transportes do Município, André Gazzetta.

“Aproveito para agradecer a gestão, o prefeito Leitinho, o vice Mineirinho e a toda a equipe, que entenderam a importância da solicitação pela contratação desse serviço e a necessidade de termos esse tipo de controle”, acrescentou o gestor da Frota Municipal.

Segundo Gazzetta, “juntamente com o sistema de abastecimento implantado em agosto de 2021, e o sistema de requisição de serviços de mecânica online que está operante desde a semana passada, estamos agora com toda a parte de transporte, manutenção e controle da frota informatizada”. “Com esses três sistemas juntos, temos o controle total da frota a um simples apertar de tecla por parte do gestor”, concluiu o diretor.

TAGS

Desde agosto, a Frota Municipal já conta com um novo e moderno sistema de gerenciamento de abastecimento via “tags RFId” (etiquetas individuais de rádio frequência). A adoção destes sistemas são etapas do processo de modernização administrativa deflagrado pela atual gestão em 2021.

O novo sistema funciona assim: “tags” (etiquetas) com chips foram coladas em todos os veículos da Frota Municipal. A etiqueta é “lida” por uma máquina de cartão pelos frentistas dos postos credenciados. Ela já identifica o veículo e se ele está autorizado a proceder com o abastecimento.

O condutor deve então informar sua matrícula e senha pessoal (que deve ser criada no primeiro abastecimento), juntamente com a quilometragem atual do veículo. Pronto, abastecimento é feito e todas as informações são registradas no sistema. “Trata-se de um processo mais simples, sem papel, sem requisição e muito mais seguro e controlável, que traz maior transparência ao processo de abastecimento da frota, já que os gestores têm todas as informações ao celular, o tempo todo”, explicou Gazzetta na época.