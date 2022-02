Nova Odessa adota ‘onda verde’ nos semáforos da Ampelio Gazzetta

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Setor de Trânsito e em parceria com o Detran.SP, começou na última terça-feira (15/02) o processo de modernização e revitalização dos semáforos da Avenida Ampelio Gazzetta. O programa visa a adoção do sistema “onda verde” em toda a via, que além de sincronizar os equipamentos, vai diminuir o tempo de espera e melhorar a mobilidade urbana.

Graças ao convênio, no âmbito do Programa Respeito à Vida, a Prefeitura investe R$ 742,6 mil na obra, incluindo os R$ 661,4 mil repassados pelo órgão estadual. “É uma obra muito importante para melhorarmos o tráfego nessa que é uma das nossas principais rodovias, que liga Nova Odessa às cidades vizinhas. Com certeza o resultado dessa melhoria vai ser muito positivo junto aos motoristas que passam diariamente por Nova Odessa”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

O trabalho dos técnicos da empresa contratada por licitação começou com a troca das placas dos semáforos do cruzamento entre a Avenida e a Rua Fioravante Martins, altura do Green Village. Para a ação, os semáforos que estão recebendo a manutenção são desligados, enquanto um guarda de trânsito organiza e conduz o tráfego no local até a conclusão do serviço.

O serviço também prevê a “repaginação” da ciclovia que percorre todo o canteiro central da avenida – por onde passa o Corredor Metropolitano Noroeste do Transporte Coletivo –, com uma pintura nova e correções de pontos com problemas estruturais, e a instalação de um conjunto semafórico em frente ao Instituto de Zootecnia.

A “onda verde” é um sistema bom em que todos os semáforos de uma via abrem de forma sequencial, facilitando a passagem dos carros que respeitam a velocidade máxima indicada. Dessa forma, os semáforos ficarão “verdes” em sequência e no tempo exato para que os veículos passem simultaneamente tendo de parar no “vermelho” apenas uma vez.

“O sistema evita as constantes paradas nos sinais vermelhos, que atrasam o fluxo e podem causar engarrafamentos em horários de picos, bem como diminui os riscos de acidentes. Começaremos com a troca das placas de cada semáforo, avisando do novo sistema, depois trocaremos efetivamente os equipamentos semafóricos mais antigos ou que estão com algum tipo de problema, e por fim, adotaremos a ‘onda verde’ e faremos a repaginação da ciclovia”, disse a autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto.

Os novos semáforos também contarão com tecnologia de ponta, permitindo a alteração de horário e tempo das luzes do farol através de um aplicativo seguro operado exclusivamente pela autoridade de Trânsito, facilitando não só a mobilidade da população, como também a melhora da qualidade do trabalho realizado pelo departamento.

“Essa ação e a instalação da ‘onda verde’ têm como objetivo deixar o trânsito fluir com mais facilidade pela via, tanto para quem está se locomovendo de um ponto a outro de Nova Odessa como quem está em trânsito entre Sumaré ou Americana, e vice-versa. Todos terão uma melhor experiência ao atravessar a Ampelio Gazzetta”, explicou Goes.

O objetivo é diminuir o tempo de espera dos carros no local, ou seja, eles ficarão menos tempo em cada semáforo, melhorando dessa forma a mobilidade urbana da área, que fica muito movimentada em horário de pico.

“Estamos fazendo outros convênios junto ao Detran.SP para colocarmos novos semáforos no cruzamento da Avenida Antônio Rodrigues Azenha com a Rua Antônio Oliveira e também no cruzamento da Ampelio Gazzetta com a Avenida Oscar Berggren (no Distrito Industrial)”, finalizou Goes.