Nova Odessa participa do Projeto ‘Arborização + Segura’

Na última quarta-feira (06/07), a diretora de Meio Ambiente, Parque e Jardins da Prefeitura de Nova Odessa, Daniela Fávaro, se reuniu com os coordenadores da CPFL Paulista para firmar a adesão do município ao Projeto “Arborização + Segura”, desenvolvido pela concessionária de energia em cerca de 40 municípios. A iniciativa visa readequar a vegetação da cidade com a doação de mudas de espécies que convivem melhor com a rede elétrica e o cenário urbano.

De acordo com a diretora do Meio Ambiente, o projeto prevê a identificação das árvores que oferecem riscos à população e à integridade das redes elétricas por meio de um inventário realizado em parceria com a prefeitura. Após avaliação e autorização junto aos órgãos competentes, esses exemplares são substituídos gradativamente por novas espécies de porte mais adequado à infraestrutura das cidades.

“Com essa parceria, vamos ter o apoio da CPFL nas podas e supressões das árvores impróprias plantadas há tempos e que hoje ocasionam dificuldade no alcance na fiação elétrica, danificação do calçamento e problemas de acessibilidade em geral, potencializando as situações de riscos. Assim, conseguiremos trabalhar de forma mais organizada e segura, evitando rompimentos de fios da rede de energia ocasionados por ventos fortes, nos quais nossos funcionários não têm capacitação para executar a intervenção necessária”, explicou Daniela.

Outra vantagem apontada pela diretora é a adequação do município aos requisitos ambientais da arborização urbana. “Não é só Nova Odessa que detém árvores inadequadas plantadas em locais públicos. Atualmente, 90% dos municípios brasileiros sofrem o mesmo problema, tendo que lidar com a concentração de fiação elétrica de redes de TV a cabo, internet e telefonia, principalmente nas ruas mais estreitas, canteiros e praças menores que já existiam antes da chegada das novas tecnologias”, avaliou a diretora de Meio Ambiente.

Os serviços relacionados ao Projeto Arborização + Segura se iniciam assim que o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, assinar o documento que oficializa a parceria, já nos próximos dias. O inventário das árvores que precisam ser substituídas já foi elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente e encaminhado para ciência da Promotoria do município. “Nova Odessa é considerada o ‘Paraíso do Verde’, então vamos manter essa posição e sermos um exemplo para outras cidades”, concluiu o prefeito Leitinho.

PODAS

Desde fevereiro deste ano, a Diretoria de Meio Ambiente, Parque e Jardins da Prefeitura implantou um novo sistema de serviço de podas, supressões e limpeza de terrenos, que agora passar a ser feito por meio de um cronograma anual, por bairros e regiões da cidade. Agora, a equipe de campo realiza as podas das árvores e demais serviços por bairro, mês a mês, disciplinando o trabalho e otimizando recursos.