Nova Odessa adere a campanha “Vacina Contra a Fome”

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, aderiu na quarta-feira (31/03) a campanha “Vacina Contra a Fome”. Lançada oficialmente pelo Governo do Estado, a ação convida cada pessoa apta a se vacinar contra a Covid-19 a doar um quilo de alimento não perecível. O objetivo da campanha é beneficiar famílias carentes e com déficit nutricional durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus.

“Esse programa, idealizado pelo Governo do Estado, e que Nova Odessa vai implantar, sem dúvida será um grande incentivo para que as pessoas que forem se vacinar possam doar um quilo de alimento não perecível. Nova Odessa tem um povo solidário e tenho a mais absoluta certeza que, aqueles que puderem colaborar, vão ajudar de coração e de forma expontânea”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

De acordo com o Governo do Estado, até o momento, 389 Prefeituras do interior, litoral e Grande São Paulo já aderiram à campanha, mas a meta do Governo do Estado é obter a adesão de todos os 645 municípios.

Com a adoção da campanha “Vacina Contra a Fome”, a partir da próxima segunda-feira (5 de abril), todas as pessoas que forem receber a dose da vacina podem, se possível, doar um quilo de alimento não perecível que será destinado para as famílias novaodessenses em situação de insegurança alimentar e inscritas em programas sociais do município. Em Nova Odessa a aplicação da vacina contra a Covid-19 foi centralizada no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa – rua João Bassora, 500 – de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

“Vivemos o momento mais crítico da pandemia e a Prefeitura de Nova Odessa já vem adotando uma série de medidas para ajudar as famílias que mais precisam. Todos os meses estamos realizando a entrega de mais de 400 cestas básicas e, neste mês, lançamos o programa NOS – Nova Odessa Solidária, que é o auxílio emergencial municipal. Serão três parcelas de R$ 200 cada, onde atenderemos 1.640 famílias inscritas no Bolsa Família e na cesta básica (referência mês de fevereiro). Nosso grande objetivo é garantir essa segurança alimentar das famílias novaodessenses em situação de vulnerabilidade”, finalizou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social Rafael Brocchi.

FOTO: No primeiro sábado de março de 2021, a Prefeitura de Nova Odessa realizou o 1° Drive Thru Solidário para arrecadação de alimentos em benefício de famílias em situação de vulnerabilidade social.