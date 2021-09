Nova Odessa abre processo seletivo para eventuais vagas temporárias na Educação

Foto de arquivo

Nesta quinta-feira (16/09), a Prefeitura de Nova Odessa abriu as inscrições para Processo Seletivo que visa o eventual provimento (contratação) por tempo determinado de empregos temporários para substituição de profissionais efetivos cujas vagas ficarem abertas por motivos diversos (como casos de “cobertura” de afastamentos ou licenças dos efetivos), e sempre conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação, durante o prazo de validade do edital. São cinco os tipos de empregos temporários previstos. Os salários variam de R$ 1.852,18 a R$ 2.713,31, conforme o cargo.

A taxa é de R$ 71,67, e o prazo de inscrição vai até o próximo dia 18 de outubro. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar via Internet o endereço eletrônico www.metrocapital.com.br e localizar a área destinada ao Processo Seletivo da “PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA”.

As vagas disponíveis são para pessoas com Ensino Superior completo, incluindo os cargos temporários de: Educador de Desenvolvimento Infantil; Professor de Educação Básica I; Professor de Educação Básica II de Artes; Professor de Educação Básica II de Educação Física e Professor de Educação Infantil.

Cada emprego tem suas especificações de salário e carga horária disponíveis para consulta online no edital do Processo Seletivo. Lembrando que todas as vagas dão direito também, durante o período de contratação, a um cartão alimentação de R$ 502,63 e a vale transporte.

O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo é de um ano, prorrogável por igual período. As eventuais contratações ocorrerão “de acordo com a disponibilidade orçamentária e obedecida a ordem classificatória, não gerando obrigatoriedade de contratação” temporária.

Os candidatos interessados devem ter no mínimo 18 anos, serem brasileiros natos, estar de acordo com as obrigações eleitorais, e no caso do sexo masculino, militares. O processo seletivo contará com duas fases. No caso das vagas para Professor de Educação Básica I; Professor de Educação Básica II de Artes; Professor de Educação Básica II de Educação Física e Professor de Educação Infantil, serão realizadas uma prova objetiva e uma prova de títulos. já no caso dos demais empregos, haverá uma prova objetiva.

As provas objetivas serão realizadas no dia 21/11 em Nova Odessa, conforme o edital cada curso tem um período específico, o da manhã e o da tarde. As provas da manhã serão realizadas às 9h, e as da tarde, às 13h30. O local será informado em momento oportuno, com antecedência, aos candidatos inscritos.

O candidato que passar na seleção deverá apresentar os seguintes documentos: Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Cédula de identidade; Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável – se viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se divorciado, apresentar a Averbação; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos; Última declaração de Imposto de Renda; Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone); Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo órgão competente; Certificado de Reservista e/ou Carta-patente; Diploma e Histórico ou certificado/certidão de conclusão (emitido após a colação de grau) e Histórico, correspondente a escolaridade pertinente ao Emprego, devidamente registrado(a), fornecido(a) por instituição reconhecida pelo Ministério de Educação, entre outros documentos, listados no edital.

Mas atenção: em caso de dúvidas ou informações conflitantes publicadas em quaisquer outros canais, vale sempre o que está escrito no edital e em suas eventuais erratas ou adendos, também publicados no site da empresa. Para mais informações, basta acessar os links www.metrocapital.com.br ou http://www.novaodessa.sp.gov.br/App_Arquivos/Diario/2021/Setembro/DO_707.pdf.