Nova Odessa abre matrículas para crianças de 4 e 5 anos

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Educação, abre na próxima segunda-feira (19) as inscrições para matrículas de crianças de 4 e 5 anos que não estão na rede pública e querem estudar em escolas municipais a partir do ano que vem. Para garantir uma vaga em 2021, pais e responsáveis interessados devem procurar a unidade escolar mais próxima da sua residência até 16 de novembro.

Nesse período, poderão pleitear vagas nas escolas públicas municipais crianças com 4 anos completos até 31 de março de 2021, que entrarão na Fase I da educação infantil; e 5 anos completos até a mesma data, estudantes da Fase II da educação infantil.



Para fazer a matrícula, é necessária a apresentação de cópia da certidão de nascimento, da carteira de vacinação e comprovante de residência (contas de água e luz, carnê de IPTU ou contrato de aluguel) no nome dos pais e emitido há, no máximo, seis meses. Por conta da pandemia de coronavírus, as escolas estão abertas de segunda a sexta, das 9h às 15h.

“É importante que o pai, a mãe ou o responsável legal pela criança procure a escola municipal de educação infantil [Emeis e Emefeis] mais próxima da sua casa e leve toda a documentação exigida. A matrícula será feita com rapidez e o aluno terá vaga garantida na rede”, afirmou a secretária de Educação, Claudicir Brazilino Picolo.

CRECHE. A Secretaria de Educação abrirá em breve a central de vagas para inscrição de novos alunos em creches municipais (berçário e maternal). De acordo com informações da pasta, os pais de crianças matriculadas em 2020 podem ficar tranquilos, pois elas serão rematriculadas automaticamente para o próximo ano letivo.

6º ANO. Em comunicado divulgado esta semana, a secretaria informou que os pais de alunos do 5º ano do ensino fundamental devem procurar a escola em que os filhos estão matriculados a partir de 30 de novembro para saber onde eles estudarão em 2021. “O direcionamento dos alunos que estão indo para o 6º ano será feito pela SED (Secretaria Escolar Digital), plataforma on-line administrada pela Secretaria Estadual de Educação, de acordo com endereço cadastrado em cada escola”, disse a secretária.



Em Nova Odessa, a educação infantil (crianças de até 5 anos) e o ensino fundamental 1 (do 1º ao 5º ano), além do EJA (Educação para Jovens e Adultos), são municipalizados. O fundamental 2 (6º ao 9º ano) e o ensino médio são de responsabilidade do Estado.