Nova Odessa abre inscrições para estágio através do CIEE

Estão abertas, até o próximo dia 11 de maio, as inscrições para estudantes de Nível Superior interessados em prestar estágio na Prefeitura de Nova Odessa. As inscrições no Processo Seletivo devem ser feitas diretamente no site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), parceiro da Administração Municipal na área.

Os interessados devem ter 16 anos ou mais e residir em Nova Odessa. O Processo Seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da classificação definitiva e poderá ser prorrogado a critério da Prefeitura. Se efetivado, e sempre conforme as necessidades do Município, o contrato deverá ter duração mínima de seis meses.

A nova parceria com o CIEE, com a ampliação do programa e a abertura de novas oportunidades de estágios, havia sido anunciada pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, ainda em janeiro deste ano, e o termo de prorrogação da parceria entre Prefeitura e Centro foi assinado no último dia 12 de fevereiro.

A seleção visa a formação de cadastro reserva dentre os estudantes matriculados em diversos cursos, dependendo do semestre em que o estudante se encontra (veja tabela). Se contratados, os estudantes vão desempenhar suas atividades em carga horária semanal de 30 horas, não excedendo 6 horas diárias, com bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 1.100,00 e auxílio-transporte municipal.

Podem se inscrever alunos de Administração de Empresas; Análise de Sistemas/Ciência da Computação/Sistemas de Informação/Segurança da Informação; Ciências Biológicas (bacharelado); Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação Social – Jornalismo; Farmácia; Investigação Forense e Perícia Criminal; Marketing; Pedagogia; Publicidade e Propaganda; e Serviço Social.

Podem participar também estudantes de Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Direito; Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia de Transporte; Enfermagem; Fonoaudiologia; Medicina Veterinária; Odontologia; Educação Física (bacharelado); Educação Física (licenciatura); e Fisioterapia.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições até às 12h do dia 11 de maio de 2021, observado o horário de Brasília, Distrito Federal, no site do Centro de Integração Empresa Escola (https://pp.ciee.org.br/vitrine/1141/detalhe), incluindo sábados, domingos e feriados, de forma gratuita.

Os participantes inscritos na seleção serão avaliados mediante questionário para análise de currículos, de caráter classificatório e eliminatório, que poderá ser realizado ao término da inscrição. Em caso de empate, terá preferência o estudante de maior idade e com inscrição mais antiga.