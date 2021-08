Nova Odessa abre inscrições para 40 vagas do ‘Bolsa Trabalho’

A Prefeitura de Nova Odessa informou que já estão abertas as inscrições dos interessados em participar do programa estadual “Bolsa Trabalho”, lançado pelo Governo do Estado na semana passada e que prevê 30 mil vagas para a população paulista desempregada, com prioridade para mulheres. Em Nova Odessa, pelas informações obtidas pela Prefeitura, serão destinadas 40 vagas.

A iniciativa, desenvolvida pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Governo em parceria com municípios cadastrados no programa, tem objetivo de promover a retomada de emprego e renda. No total, são mais de 500 as cidades inscritas – incluindo Nova Odessa.

Com investimento de R$ 80 milhões do Governo, o programa vai oferecer bolsas no valor de R$ 535 por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais. A carga horária será de 4 horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos. Além disso, os participantes realizarão um curso de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador.

“É um apoio importante par quem for contemplado, porque vai proporcionar um auxílio financeiro por seis meses para a pessoa e para sua família. E mais importante, vem junto um curso de formação profissional que garante uma nova profissão para essa pessoa, torna muito mais fácil pra ela no futuro conseguir um emprego efetivo ou trabalhar por conta”, destacou o prefeito Leitinho.

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas: Auxiliar de Controle de Produção e Estoque; Gestão Administrativa; Gestão de Pessoas; Organização de Eventos; Rotinas e Serviços Administrativos; e Secretariado e Recepção.

INSCRIÇÃO

Serão aceitas inscrições de moradores desempregados, maiores de 18 anos, com residência na cidade há no mínimo dois anos e com renda familiar de até R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo). Os cidadãos elegíveis devem se inscrever no portal do Bolsa do Povo até o dia 30 de agosto, em www.bolsadopovo.sp.gov.br, no botão do “Bolsa Trabalho” A seleção ocorrerá até o dia 04 de setembro, e a convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

“Os inscritos são selecionados conforme parâmetros do questionário socioeconômico, com priorizações de mulheres arrimo de família, maiores encargos familiares, tempo de desemprego e maior idade”, detalhou o Governo.

Quem não tiver acesso à internet e precisar de auxílio pode procurar o PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade – que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.