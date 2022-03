Nova Odessa abre concurso público para 71 vagas; veja todas

A Prefeitura de Nova Odessa publica nessa terça-feira (29/03) no Diário Oficial do Município dois editais de abertura de inscrições para concurso público para diversos cargos, incluindo Guarda Civil Municipal. Ao todo, são ofertadas 71 vagas em funções distintas, fora as de formação de cadastro reserva para a eventual contratação.

As inscrições para o concurso – que prevê vagas de Ensino Fundamental completo, Ensino Médio/Técnico completo e Ensino Superior completo – podem ser feitas até o dia 02 de maio no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br.

Para candidatos com Ensino Fundamental completo (entre as exigências específicas, para carga horária de 40 horas semanais), o edital traz vagas para as funções de Auxiliar de Serviços, Carpinteiro/Marceneiro, Coveiro, Eletricista, Encanador, Encarregado de Serviço, Encarregado do Controle de Patrimônio, Motorista de Ambulância, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas Pesadas, Operador de Motosserra, Operador de Roçadeira Costal e Lateral, Pedreiro, Pintor e Tratorista. Neste caso, o valor da inscrição é de R$ 43,62.

O edital oferece vagas – também com carga horária de 40 horas semanais – para quem tem Ensino Médio e/ou Técnico completo, nas funções de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Controle de Endemias, Agente Fiscal de Rendas Municipais, Auxiliar de Dentista, Auxiliar de Farmácia, Recepcionista, Técnico de Enfermagem, Técnico em Imobilização Ortopédica, Técnico de Informática, Técnico de Segurança do Trabalho, Tratador de Animais. O valor da inscrição, neste caso, é de R$ 59,84.

Já para profissionais de Nível Superior, o edital traz funções, incluindo: Analista de Sistemas, Arquiteto, Assistente Social, Bibliotecário, Biólogo, Cirurgião Dentista da Família, Coordenador de CRAS, Enfermeiro, Enfermeiro da Saúde da Família, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral Plantonista, Médico da Saúde da Família, Médico do Trabalho, Médico Endocrinologista, Médico Ginecologista, Médico Ginecologista Plantonista, Médico Neurologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Pediatra Plantonista, Médico Psiquiatra, Médico Psiquiatra Infantil, Nutricionista, Procurador Jurídico, Terapeuta Ocupacional e Vice-Diretor. Neste caso, o valor da inscrição é de R$ 71,67.

Cada emprego tem suas especificações de salário e carga horária disponíveis para consulta online no edital do concurso. Lembrando que, além do salário relacionado à cada função, a Prefeitura paga benefícios como cartão alimentação e vale transporte.

Os candidatos interessados devem ter no mínimo 18 anos, serem brasileiros natos, estarem de acordo com as obrigações eleitorais e, no caso do sexo masculino, também com as obrigações militares. O processo contará com fases de acordo com cada cargo, incluindo provas objetivas em datas e locais a serem informados pela empresa responsável.

Em caso de dúvidas ou informações conflitantes publicadas em quaisquer outros canais, vale sempre o que está escrito no edital e em suas eventuais erratas ou adendos, também publicados no site da empresa. Para mais informações, basta acessar os links www.metrocapital.com.br, onde está publicado o edital completo.

GUARDAS

O segundo edital publicado pela Prefeitura de Nova Odessa abre disputa para a Guarda Municipal. São duas vagas para o sexo masculino e cadastro reserva para profissionais do sexo feminino. O período de inscrição também se estende de 29/03 a 02/05/22 no site www.metrocapital.com.br.

Para este Concurso Público, é exigido o candidato ou candidata ter entre 18 e 40 anos na data da posse, além da estatura de 1,60 para mulher e 1,65 para homem, Ensino Médico completo e CNH Categoria AB. O valor da inscrição é de R$ 59,84. Além do salário compatível com a função, há também os benefícios do cartão alimentação e do vale transporte.