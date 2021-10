Nova Odessa passa de 78,1 mil vacinas aplicadas

A equipe de profissionais da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua na Campanha de Imunização Contra a Covid-19 alcançou na terça-feira (05 de outubro) a marca de 78.153 vacinas aplicadas na população da cidade desde o início da campanha, em janeiro deste ano. Foram mais 467 doses das unidades utilizadas no dia, sendo 18 doses iniciais (ou “D1”), 427 “D2” e 22 terceiras doses em idosos e pacientes imunossuprimidos graves.

Nova Odessa já aplicou 45.443 primeiras doses das vacinas disponíveis, o que representa 74,55% da população total da cidade, estimada no início da campanha pelo IBGE em 60.956 habitantes. Já são também 32.322 moradores com esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), o equivalente a 53,03% da população, e 388 idosos e imunossuprimidos com a terceira dose.

A Secretaria de Saúde reforçou que os quase 3,5 mil moradores da cidade que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 do laboratório Pfizer há oito semanas ou mais devem voltar imediatamente ao Ginásio do Santa Rosa para tomarem a segunda dose “adiantada”, conforme determinado pelo Estado na semana passada.

A pasta também pede que o agendamento dos idosos de 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose há mais de seis meses completos seja feito junto à equipe da UBS (Unidade Básica de Saúde) VI, do Jardim Marajoara, por telefone ou presencialmente, para que esse público possa tomar a terceira dose.

Isto porque a equipe está encontrando dificuldades para entrar em contato e agendar o atendimento de pacientes idosos que já têm direito a tomarem a “D3” (terceira dose) das vacinas contra a Covid-19. Segundo a pasta, alguns usuários estão com cadastros desatualizados ou sem informações de contato, deixando a equipe técnica “sem alternativas” para o agendamento da nova fase de imunização dessas pessoas.

O agendamento de quem se enquadra nesse grupo já autorizado a tomar a “D3” deve ser feito através do telefone (19) 3466-1104, pelo e-mail [email protected] ou pessoalmente na UBS 6, que fica na Rua Aurélia de Paula Belinatti, nº 69, no Jardim Marajoara. Para o agendamento, as pessoas precisam informar nome completo, data de nascimento, data da 2ª dose da vacina e telefone para contato.

BOLETIM DIÁRIO

O boletim diário da Vigilância Epidemiológica de terça-feira (05/10) não trouxe novos casos positivos de Covid-19 ou óbitos em moradores da cidade com relação ao dia anterior. Nova Odessa permanece assim com 6.291 casos da doença desde o início da pandemia, em março de 2020, com 5.561 pessoas já consideradas curadas, e 232 óbitos de moradores.

O número de moradores internados pela doença permaneceu em 13 – sendo dois na UR (Unidade Respiratória do Jardim Alvorada) e 11 em leitos de UTI de hospitais de outras cidades.

Houve ainda a morte de 11 moradores de outras cidades no Serviço Municipal de Saúde, mas que são contabilizados em seus municípios de origem – da mesma forma que os 126 moradores de Nova Odessa que faleceram em outras cidades são computados aqui, onde moravam.

CUIDADOS

Como a pandemia continua e os riscos de novas variantes são reais, toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.