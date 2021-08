Nova Odessa. 47 GMs fazem ‘Estágio de Qualificação Profissional’

Os 47 guardas civis de Nova Odessa estão passando por aprimoramento profissional. Na última semana, a GCM (Guarda Civil Municipal) deu início à segunda etapa do EQP (Estágio de Qualificação Profissional) 2021. Apesar do nome, trata-se na verdade de um ciclo de aulas a palestras sobre temas recorrentes na atuação do guarda civil, com foco no porte e uso do armamento. Com previsão de encerramento em novembro, o EQP 2021 contempla instruções de defesa pessoal, armamento e tiro, entre outras disciplinas.

O estágio de qualificação profissional anual é o aprimoramento obrigatório exigido pelo Sinarm (Sistema Nacional de Armas), que é controlado pela Superintendência da Polícia Federal. Esse estágio é obrigatório aos GCMs para manutenção do porte de armas. A carga horária e as disciplinas estão definidas na Matriz Curricular de Formação de Guardas Municipais, publicada pela Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública.

A carga horária é de no mínimo 80 horas ao ano, atendendo a proporção de 65% de conteúdo prático no caso as disciplinas de Tiro Defensivo e Defesa Pessoal. A parte teórica utiliza se instrumentos oficiais de Ensino a Distância, como os cursos EADs disponíveis na plataforma digital da Senasp e também palestras e outros cursos de aperfeiçoamento relacionado à Segurança Pública.

“Na quarta-feira (18/08), por exemplo, a instrução de redação técnica abriu o segundo ciclo e foi ministrada pelo GCM Galter. Essa disciplina está voltada a padronização do registro de boletim de ocorrência e do preenchimento do relatório de serviço motorizado – esse último é o documento que facilita a obtenção dos dados que geram os números utilizados para elaboração da estatística mensal, resultado quantitativo e qualitativo do serviço operacional da Corporação”, explicou o comandante da corporação, Luciel Carlos de Oliveira.

“A cada ano, a GCM de Nova Odessa, sob coordenação do comandante Luciel, que é instrutor de tiro credenciado, reúne seus instrutores institucionais e promove o curso de aprimoramento anual, isso sem custos ao Município. Trata-se de um importante instrumento de garantia da qualificação da nossa equipe e, portanto, da própria atuação da GCM de Nova Odessa, que tem papel fundamental na nossa comunidade”, afirmou o chefe de Segurança municipal, coronel Carlos Fanti.

REFORÇOS

Recentemente, a GCM de Nova Odessa ganhou dois novos integrantes aprovados em concurso público. São eles o GCM Masculino Diego de Sousa, de 33 anos, e a GCM feminina Kassia Basilio, de 26 anos. A Guarda Municipal chegou assim ao total de 47 integrantes efetivos atualmente.

Eles seguem em fase de apresentação e adaptação ao restante da equipe antes de iniciarem o período de treinamentos intensivos que vão prepará-los para atuar na corporação. Como eles ainda passarão por esses módulos de formação, no momento, foram instruídos para trabalharem no videomonitoramento, já contribuindo com a segurança da cidade.

Segundo Luciel, os novos membros entram na corporação como “GCMs alunos” e permanecem de três a cinco meses com este status. O treinamento segue a matriz curricular publicada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, cujos grandes eixos são: direitos humanos, legislação, armamento e tiro, defesa pessoal e primeiros socorros, entre outros temas.