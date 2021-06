Nova Odessa bate as 200 mortes da Covid. 5,5 mil casos

A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa informou no boletim de segunda-feira (28/06) o registro nos sistemas, nas últimas 72 horas, de mais 99 casos positivos de Covid-19 em moradores da cidade, além de mais 99 pacientes curados. O boletim traz também a confirmação de que mais três novaodessenses faleceram em decorrência da doença. No entanto, vale ressaltar que tanto os novos casos positivos quanto os óbitos não aconteceram necessariamente entre sábado e segunda-feira – pelo contrário.

A maioria é de datas anteriores. Isto acontece porque normalmente existe um prazo entre a coleta do exame do paciente e o resultado positivo, que pode variar de alguns dias a algumas semanas. Já houve até mesmo óbitos que levaram meses para “entrarem” nos sistemas, geralmente por terem ocorrido em outros municípios, cujas Vigilâncias demoraram a inserir os dados dos pacientes.

De qualquer forma, Nova Odessa chegou assim a 5.492 pacientes positivados ao longo dos quase 17 meses de pandemia, dos quais 200 não resistiram ao vírus e faleceram. A Prefeitura de Nova Odessa externa seu pesar pelas pessoas que perderam suas vidas para o vírus, e se solidariza com suas famílias e amigos.

O Município segue fazendo tudo ao seu alcance para garantir as condições de atendimento aos pacientes pela Rede Municipal de Saúde. Não há falta de leitos de baixa e média complexidade nem de respiradores na cidade. No entanto, os leitos de alta complexidade em hospitais da região continuam em situação crítica, e Nova Odessa depende integralmente do Estado, através da CROSS, para obter estas vagas de UTI para seus moradores.

O número de óbitos em investigação manteve-se na segunda-feira em quatro. Os casos suspeitos aguardando o resultado de exames caíram para 411. Os pacientes que venceram a doença e já considerados curados são agora 4.891, ou 89,0% do total de contaminados pelo vírus até aqui.

As três novas vítimas fatais do vírus foram um homem de 46 anos morador do Parque Klavin que faleceu dia 21 de junho, um homem idoso de 75 morador do Jardim Santa Rosa anos que faleceu dia 22 de junho e um homem de 57 anos também do Santa Rosa que faleceu dia 24 de junho. Todos estavam sob cuidados médicos da equipe especializada que tua na ala respiratória isolada do Hospital Municipal de Nova Odessa.

O número de moradores de Nova Odessa internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) subiu de 50, na sexta-feira, para 51 na segunda-feira. Eram, na manhã do dia 28/06, 10 pacientes internados na UR do Alvorada, oito na nova ala respiratória do Hospital Municipal e 33 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de outras cidades da região e do Estado (igual).

Apesar de a campanha de vacinação contra a Covid-19 continuar avançando diariamente em Nova Odessa, a Secretaria Municipal da Saúde sempre reforça a necessidade de se continuar mantendo os cuidados para combater a disseminação do novo coronavírus enquanto durar a pandemia, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações.