Coronavírus Nova Odessa. 19 casos positivos nesta segunda

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou nesta segunda-feira (5) 19 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Os infectados têm entre 15 e 78 anos. O município totaliza 886 contaminados desde o início da pandemia, incluindo 390 curados e 41 óbitos.



Segundo o boletim, os novos contaminados são uma mulher de 36 anos e dois homens de 26 e 71 anos, moradores do Jardim São Jorge; mulheres de 40 e 48 anos, do Jardim Capuava; mulheres de 43 e 62 anos, do Jardim Santa Luiza; homens de 15 e 42 anos, do Jardim Monte das Oliveiras; um rapaz de 26 anos e uma idosa de 74, do Jardim Marajoara; homem de 56 anos, do Jardim das Palmeiras; mulher de 78 anos, do Parque Residencial Klavin; mulher de 35 anos, do Jardim dos Lagos; mulher de 56 anos, do Centro; homem de 22 anos, do Jardim Bela Vista; homem de 39 anos, da Vila Azenha; homem de 31 anos, do Jardim Alvorada; e uma mulher de 38 anos, residente no Jardim Jequitibás.



BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.508 notificações, 444 pessoas em isolamento domiciliar, 14 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (três delas na Unidade Respiratória), 949 testes com resultados negativos, 52 casos em investigação, incluindo três óbitos, e 618 pacientes com quadro gripal já foram monitorados.