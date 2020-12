Nova Odessa tem 105 casos da Covid na semana

Nova Odessa registrou 105 casos de Covid esta semana. A prefeitura informou, em boletim divulgado neste sábado (5), que mais 14 moradores foram contaminados pelo novo coronavírus. O município contabiliza 1.348 infectados desde o início da pandemia, incluindo 56 mortes e 1.138 curados

Testaram positivo um homem de 22 anos e dois de 31, moradores do Jardim São Jorge; homens de 22 e 50 anos, do bairro Mathilde Berzin; rapaz de 20 anos e mulher de 64 anos, do Jardim Bela Vista; mulher de 21 anos, do Residencial Lopes Iglesia; mulher de 37 anos, do Jardim Monte das Oliveiras; mulher de 51 anos, do Jardim Alvorada; homem de 53 anos, do Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha; mulher de 63 anos, do Parque Harmonia; uma menina de 1 ano, do Parque Klavin; e uma mulher de 37 anos, do Jardim Marajoara.

O boletim atualizado aponta 4,6 mil notificações, 331 pacientes em isolamento domiciliar, 18 internados, entre casos positivos e suspeitos (13 deles em UTIs fora da cidade e outros cinco na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 388 em investigação, incluindo três mortes, 1.877 resultados negativos e 331 com quadro gripal em monitoramento.