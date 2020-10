Nova lista traz 15 candidatas de Santa Bárbara

O NM traz abaixo uma nova lista, desta vez com 15 mulheres cotadas para ter uma cadeira na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste no ano que vem. A primeira lista foi divulgada esta quinta feira AQUI. A cidade tem hoje uma vereadora. São três os grupos principais de mulheres candidatas- As bolsonaristas/religiosas, as mães/líderes de bairro/empresárias e as engajadas causa animal/professoras.

Abaixo a lista levantada pelo NM com apoio dos partidos.

Missionária Diva Ferreira, Pastora Scheila Santos, Erica Rancho do Careca e Gi Cabeleireira

Esther Moraes, Andreia Souza, Professora Cileide, Rose Loira e Luciene Lima

Janaína Ferrão Bolsonarista, Vilma Maraia, Meire do Sartori, Miriam e Viviane Oliveira