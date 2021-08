Nova linha de vinhos italianos no mercado brasileiro

A Wine To You (W2U) traz ao Brasil, diretamente das famosas colinas da Toscana, mais uma linha de vinhos, a Sorelli. São sete novos rótulos que passam a compor o portifólio de italianos da importadora.

A linha conta com excelentes opções de vinhos Chianti, com Denominação de Origem Controlada e Garantida; Montepulciano e Montalcino, de grande qualidade e com um potencial de envelhecimento incomparável na Toscana.

De acordo com o diretor da W2U, Walter de Toledo, há opções de vinho tinto e branco. “A Sorelli tem um vínculo histórico e profundo com centenas de pequenos produtores na região. Isso torna os vinhos que proporcionam aos amantes da bebida um paladar único e típico da Toscana”, destaca.

O Sorelli chega ao Brasil com valores sugeridos a partir de R$ 83,00. Confira os rótulos disponíveis.

Villa Elena Bianco Toscano IGT – Composto por uvas Chardonnay, Trebianno e Malvasia, o vinho de cor amarelo palha possui um aroma elegante de flores brancas. É ideal para petiscos à italiana, vegetais grelhados e pratos leves de frutos do mar.

Villa Elena Montepulciano D’Abruzzo DOC – Composto por uvas Montepulciano e Sangiovese, o vinho de cor vermelho rubi com luz púrpura e tendendo a granada possui um aroma fresco frutado com frutas vermelhas. Harmoniza com pratos de massas carnes vermelhas ou brancas.

Villa Elena Sangiovese Toscano IGT – Vinho de cor vermelho rubi intenso, é composto por uvas Sangiovese. Seu aroma frutado com cereja ou frutas vermelhas harmoniza com massas ou queijo meia cura.

Villa Elena Chianti DOCG – Vinho tinto rubi obtido das uvas Sangiovese possui aroma intenso com notas de violetas. É ideal para acompanhar carnes vermelhas e assados, aves e queijos maduros.

Villa Elena Chianti Riserva DOCG – Elegante e ideal para ocasiões especiais, esse vinho rubi com tons de granada possui paladar encorpado com tons de baunilha, pimenta preta e taninos finos. Seu aroma intenso e complexo com notas frutadas de cerejas maduras harmoniza com carnes vermelhas e assados, aves e queijos maduros.

Villa Elena Chianti Clássico DOCG – Composto por uvas Sangiovese, esse rótulo rubi brilhante possui aroma de frutas vermelhas, violetas e um acentuado requinte característico do envelhecimento. Seu paladar seco e levemente tânico é ideal para acompanhar massas, carnes vermelhas e brancas, além de queijos meia cura.

Supertuscan Venato IGT – Com um sabor moderno, mas tradicional, esse vinho produzido com uvas Sangiovese, Cabernet e Merlot possui uma cor vermelha intensa. O aroma de especiarias, couro e frutas vermelhas maduras permite um paladar harmonioso e encorpado, tornando-o ideal para acompanhar carnes vermelhas e assados, aves e queijos maduros.

Sobre a Wine To You (W2U)

Fundada em 2015, a Wine To You (W2U) é uma importadora de vinhos cujo objetivo é tornar a bebida mais próxima de todos os tipos de públicos. Oferecendo ao mercado um conceito de vendas por e-commerce, com preços acessíveis, nasceu para atender diversos tipos de consumidores, inclusive, os que não têm muito conhecimento sobre a bebida. Atualmente, a W2U oferece cerca de 56 rótulos de vinhos, entre brancos, tintos, espumantes e rosés, originários da Espanha, Itália, França e Chile, com preços que vão de R$60 a R$389. Outra proposta da empresa é apresentar novidades e tendências para o mercado brasileiro. Para isso, Wine2You possui uma área exclusiva que traz informações, curiosidades, novidades e surpresas do mundo do vinho aos clientes, aproximando-os e familiarizando-os com o universo da bebida.