Nova linha de cervejas aliam sabor e saúde

Depois de um final de ano com muitos exageros etílicos e gastronômicos, nada melhor que lançamentos que nos farão curtir com leveza e que reforçam um consumo consciente. A preocupação com ter uma vida saudável e consumir produtos de qualidade também nunca teve tanta importância como nos últimos anos. Segundo a Associação Nacional das Administradoras de Benefícios (Anab) 81% dos brasileiros passaram a cuidar ainda mais da saúde. Pensando nesse cenário, a Cervejaria Doktor Brau, fundada em 2015 por um médico e um farmacêutico, lança agora a linha que irá aliar o sabor e a saúde.

Entre as novidades estão a Pilsen e a Ipa low carb, ambas com apenas 42 Kcal, com baixo teor alcoólico, leves, refrescantes e mantendo as famosas características dos estilos. As cervejas foram pensadas para serem uma alternativa para quem quer degustar das tradicionais Pilsen e Ipa, porém com o menor impacto calórico e alcoólico possível. Outra cerveja que completará a linha é a Isotonic Fruitbeer, também low carb, com apenas 12 kcal, com concentração de sais, com carga de proteína (não presente em outros isotônicos), harmonizando perfeitamente com o pós-treino.

“Após vários testes de produção, chegamos a um equilíbrio entre o teor alcoólico reduzido e uma concentração protéica adequada, deixando o menor nível de carboidratos entre todas as cervejas, são produtos pouco calóricos mas com muito sabor, mantendo as propriedades dos estilos que o brasileiro tanto gosta” afirma Dr Nuberto Hopfgartner.

Para a elaboração da linha, a cervejaria utilizou equipamentos específicos recém-importados e técnicas bem elaboradas de produção em várias etapas para conseguir produzir cervejas com menos álcool, menos calórica do mundo. “Queremos focar em cervejas que tragam bem estar, mas diferente do que já existe no mercado. Essa nova linha tem muita sinergia com a nossa essência, nosso storytelling. Uma cervejaria fundada por médico, para consumidores que querem se manter plenos e 100% funcionais no dia seguinte após o consumo, pois o consumo de low carb de baixo teor alcoólico traz consequências ínfimas para o dia seguinte e para seu acúmulo de calorias. Se trabalha bastante, é muito produtivo, valoriza o esforço que você faz para manter seu corpo em dia, esses lançamentos da Doktor Bräu são para você ” finaliza Nuberto Hopfgartner.

Sobre a Doktor Brau

Fundada em 2015, a Doktor Brau nasceu da união de um médico e um farmacêutico. Amigos de infância, os sócios levaram suas expertises ao universo cervejeiro. O resultado é uma marca que coloca o cliente no centro da atenção e preza pela excelência nos processos fabris. Além disso, tem como marca registrada a criatividade dos rótulos e nomes de seus produtos. A fábrica da Doktor Brau está localizada em Congonhal, no sul de Minas Gerais, a 180km de São Paulo capital. Possui área fabril de 3.000 m2 em um terreno de 16.000m2. A estrutura fabril conta com área de brasagem, adega, dealcolizador, linha de envase de garrafa e lata. Além de uma grande área de estoque que conta com a sala de malte e câmara fria de 200m3.