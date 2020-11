Nova forma de morar em Campinas

Ao invés de pilhas de documentos e a tradicional burocracia imagine conseguir alugar uma apartamento em um processo que dura apenas 10 minutos, sem necessidade de fiador e através de uma plataforma totalmente digital, já com uma série de comodidades e serviços inclusos ou sob demanda. Já imaginou? Pois é assim que a startup Luggo, criada pela MRV, traz a Campinas um novo conceito de morar.

Mas, você deve estar se perguntando como é essa nova forma de morar. Além de conseguir estar em um empreendimento muito bem localizado, sem burocracia de aluguel e sem papelada, a Luggo ainda entrega facilidades aos clientes que moram em suas unidades. Um dos exemplos é através de uma loja de conveniência totalmente autônoma dentro do condomínio. Quem nunca precisou de fermento na última hora, enquanto fazia um bolo? Para ter acesso a essa facilidade, basta que o morador se cadastre em um aplicativo para poder realizar suas compras sem a necessidade de um atendente, seguindo a tendência self-checkout que supermercados do mundo todo têm implantado. “Além da loja de conveniência, temos uma lavanderia profissional, uma chopeira automática, bicicletas gratuitas e serviço de carro compartilhado”, explica Rodrigo Resende, diretor marketing e novos negócios da Luggo. Todos estes serviços são on demand, ou seja, o cliente só paga pelo que usar.

Economia compartilhada já não é mais o futuro, é uma tendência que se aplica na maioria dos grandes centros econômicos do mundo. E, compartilhar é uma das exigências da geração que a Luggo pretende atender. “Estamos atentos e observando, para nos adaptarmos e atendermos essa geração mais ágil, consciente e sustentável. E para isso, as parcerias que proporcionem uma experiência completa aos nossos clientes são imprescindíveis”, afirma Resende.

Ainda nessa nova forma de morar, é possível atender o cliente de forma mais personalizada, afinal, na hora da locação, o cliente poderá optar por um apartamento totalmente mobiliado, com eletrodomésticos inclusos e com vaga de garagem, também. “Todas as unidades já vêm com armários planejados na cozinha e um fogão embutido. As opções de plantas incluem apartamentos com 1 ou 2 dormitórios. Os condomínios contam, também, com um serviço de portaria virtual, segurança por câmeras e um gerente que assume o papel de síndico e fica à disposição dos moradores”, continua Resende.

O primeiro Luggo de Campinas está no bairro Mansões Santo Antônio, a 800 metros do shopping Parque Dom Pedro e de centros empresariais e comerciais. Ele foi inaugurado em setembro e, no próximo ano, a empresa lançará mais quatro empreendimentos na cidade.

A alta demanda por um lar confortável e seguro durante o ano de 2020, levou muitas pessoas a repensarem nas suas casas, levando a um aumento na compra e, no aluguel. Parte disso se deu em virtude da necessidade de se trabalhar home-office. E, ter ambientes que agradem aos moradores, com comodidades e praticidade, foi parte importante no processo da chegada do Luggo em Campinas. “Campinas funciona hoje como um Hub empresarial e industrial, com boas estradas de acesso e um grande aeroporto, o que irá atrair principalmente profissionais de outras cidades que precisarão mudar-se e buscarão por praticidade e boa localização”, finaliza o executivo.

2 meses após o lançamento, o empreendimento já está 60% ocupado, mas ainda há unidades disponíveis para quem quer aproveitar esse novo conceito de moradia e ter mais qualidade de vida. Todo o processo de locação, assim como as visitas, podem ser agendadas pelo site da Luggo .

História

O primeiro empreendimento Luggo foi lançado em Belo Horizonte, onde fica a sede da construtora, e está 100% ocupado. A segunda cidade a receber a startup foi Curitiba e, agora, a empresa chega em Campinas com planos de tornar a cidade a principal praça, com cinco empreendimentos.