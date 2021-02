Nova empresa em Nova Odessa deve gerar 40 vagas

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu na última sexta-feira (19/02) em seu gabinete a visita do consultor Moacir Marchi Filho, representante dos investidores da Insac Embalagens Ltda, que confirmou a transferência e ampliação da empresa para Nova Odessa, com a geração de até 40 novas vagas de emprego na cidade. A empresa produz embalagens plásticas flexíveis e personalizadas, como fardos, para outros grandes grupos empresariais e industriais.

Participaram da reunião o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social Samuel Marin, o secretário-adjunto Rafael Brochi, e a titular da pasta de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, a arquiteta e urbanista Miriam Cecília Lara Netto.

Segundo o consultor, com a mudança da empresa de um imóvel industrial de 1,2 mil metros quadrados na Cidade Jardim, em Americana, para um de 16 mil metros quadrados já pronto e em fase de montagem na vila Azenha, em Nova Odessa, a capacidade produtiva da Insac deve duplicar.

Novas máquinas de grande capacidade já estão sendo montadas no novo endereço, e o equipamento atual deve ser transferido em breve para Nova Odessa. A partir da disponibilização da energia elétrica necessária para a nova capacidade produtiva, a transferência da empresa para o condomínio industrial da Vila Azenha deve levar em torno de 45 dias, adiantou Marchi.

“Atualmente, a Insac conta com 45 funcionários, e com esta expansão da capacidade produtiva, deve ultrapassar os 80. Os empresários já adiantaram que darão preferência na contratação de mão de obra local, até para facilitar as questões de transporte dos novos funcionários”, adiantou o consultor empresarial, destacando ainda que a companhia recicla atualmente 100% das aparas resultantes de seu processo produtivo, gerando praticamente “lixo zero”.

No sentido de auxiliar a empresa a contratar para as vagas que serão criadas, e ao mesmo tempo criar oportunidades de trabalho para os novaodessenses, prefeito e secretários colocaram o PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa à disposição da Insac, para realizar o cadastro e encaminhando dos currículos nas funções que serão necessárias.

Por fim, Moacir Marchi Filho elogiou ao prefeito a agilidade da nova equipe gestora da Prefeitura. “No que precisei, a agilidade da equipe (das secretariais municipais) foi impecável”, completou o consultor.

“É compromisso da nossa gestão cuidar das pessoas, e o melhor programa social que existe é o emprego. Então é obrigação da Prefeitura buscar, agilizar e facilitar novos empreendimentos privados na cidade, gerando empregos para nossa gente, renda para nossas famílias e impostos para o próprio Poder Público poder reverter em obras, serviços e atendimentos. Por isso falo sempre que o empresário pode contar com a gente, porque Nova Odessa está de postas abertas para investimentos”, finalizou o prefeito Cláudio José Schooder.