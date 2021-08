Após esforço conjunto de lideranças pela instalação de uma nova empresa em Iracemápolis, a cidade comemorou hoje (18) o anúncio da vinda da Great Wall Motors. “Confirmei a informação com a prefeita Nelita Michel, com quem fiz reuniões no InvestSP para tratar da subsituição da Mercedes-Benz e buscar alternativas, auxiliando o município para se tornar mais apto para receber investidores”, explica o deputado estadual Murilo Félix (Podemos).

Conforme relevelado pelo jornal o Estado de São Paulo, o presidente da Great Wall Motor, Meng Xiangjun, disse que esta transação acelerará o desenvolvimento e a implementação estratégica da montadora no mercado sul-americano e promoverá ainda mais a transformação da companhia em uma empresa de mobilidade de tecnologia global. O grupo afirma que a capacidade de produção da fábrica, que era de 20 mil carros ao ano, chegará a 100 mil após atualizações a serem feitas e que serão gerados 2 mil empregos. A entrega da fábrica está prevista para antes do final do ano. “São informações que trazem esperança em um cenário pós-pandemia para o nosso interior, gerando empregos, renda e contribuindo com o desenvolvimento. Meu mandato continua à disposição da prefeita para auxiliar no que for necessário nesta fase de adaptação da cidade para receber a nova montadora”, declara Murilo.

Nelita falou ao deputado sobre a alegria ao receber a notícia. “A Mercedes continua na cidade com o campo de provas. E agora essa nova empresa que vai gerar muitos empregos”, comemorou a prefeita.

Em reunião virtual nesta manhã, a Mercedes-Benz confirmou à prefeita a venda da planta de sua fábrica e Nelita gravou um vídeo participaram ainda da reunião os diretores de Administração e Desenvolvimento Econômico, Silvio Sartori e Wilson Aparecido da Silva, respectivamente, e o chefe de gabinete Felipe Marcelo Granço.