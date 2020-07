FUSAME reconhece falhas e nova empresa assume casos de Covid-19 no HM

Os atendimentos de coronavírus no Hospital Municipal de Americana sofreram uma mudança nesta segunda-feira. A empresa que estava no comando do trabalho específico, a FUSAME, teve contrato rescindido e a responsabilidade foi assumida pela terceirizada HYGEA, que já é responsável pelo PA do Zanaga.

O atendimento de Covid-19 no HM de Americana vinha sofrendo reclamações da própria população, vereadores e sindicato dos servidores. Em nota, a prefeitura até admitiu que a FUSAME reconheceu que “enfrentou problemas com a empresa que até então era a responsável pelo fornecimento de médicos para atendimento aos casos de Covid-19”. Veja a nota da prefeitura na íntegra:

“Nota à imprensa

A diretoria do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi esclarece que se reuniu nesta segunda-feira (20) com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Americana para tratar sobre a atual situação do quadro funcional dos profissionais de saúde, mediante recentes denúncias ao próprio Sindicato.

Na ocasião foram discutidas questões relativas ao ambiente laboral dos servidores do Hospital , bem como sobre o atendimento dispensado aos pacientes.

A Fusame reconhece que a instituição enfrentou alguns problemas com a empresa que até então era a responsável pelo fornecimento de médicos para atendimento aos casos de Covid-19, o que motivou a rescisão do contrato, sendo que a partir desta segunda-feira, a empresa Hygea passa a prestar estes serviços.

Uma equipe de 32 médicos já foi mobilizada para garantir os plantões de cinco médicos por turno. Além disso, uma equipe de 4 médicos coordenadores e um enfermeiro com expertise no atendimento aos casos de Covid-19 foi deslocada até o município para a implementação do novo contrato.



A empresa foi convocada a assumir os novos serviços em razão da sua capacidade técnica, experiência em Covid-19 e por ter sido a segunda colocada na licitação realizada para a prestação de serviços médicos nesta unidade.

Outro ponto suscitado pelo sindicato da categoria, diz respeito à necessidade de se aumentar a quantidade de profissionais de enfermagem, tendo a administração informado que está em andamento processo para contratação de cerca de 15 colaboradores, entre técnicos e enfermeiros, para as próximas semanas, visando reforçar assim o contingente desses profissionais da saúde, principalmente em razão da pandemia.”