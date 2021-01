Nova categoria de alimento: Creme de Frutas Nutritivo

Dados divulgados no final de 2019 pela empresa internacional de pesquisa YouGov e a rede norte-americana de supermercados Whole Foods Market indicam que 63% dos Millenials estão tentando incorporar dietas à base de matérias-primas de origem vegetal. E a revista Forbes apontou a alimentação Plant-Based como tendência gastronômica tanto para 2019 quanto para 2020. De acordo com a publicação, 1/3 da população mundial está determinado a consumir menos produtos de origem animal – são os chamados flexitarianos.

Atenta a tudo isso e reconhecida como uma rede que apoia e lança marcas locais e inovadoras no mercado, a St. Marche acaba de fazer uma parceria com a Landê, nova categoria de alimentos Plant-Based, Clean Label (isentos de aditivos como gomas, conservantes, aromatizantes e acidulantes) e Free From (livres de açúcares, glúten, aditivos químicos e leite de vaca).

A novidade, que é um creme de frutas nutritivo, adoçado com tâmaras, está disponível inicialmente em 15 lojas das bandeiras St. Marche e no Empório Santa Maria.

Os produtos Landê têm a textura e a temperatura de um sorvete, mas o processo de fabricação é totalmente diferente. Além disso, são extremamente saudáveis, reforçam o sistema imunológico e atendem a todos os públicos: vegetarianos, veganos, diabéticos, intolerantes a lactose e glúten e também pessoas que apenas querem produtos sem açúcar e sem adoçante, mas com muito sabor.

A novidade apresenta um sabor único através da combinação de ingredientes naturais de alta qualidade, como tâmara, frutas, oleaginosas e sementes. Por enquanto são três sabores – chocolate rústico, morango silvestre e banana com amêndoas -, mas também haverá frequentes receitas sazonais.

A textura consegue ser ao mesmo tempo cremosa e crocante, e o processo industrial é tão diferente que o Landê foi patenteado. Não utiliza goma, gorduras, corantes, espessantes, leite, ovos, emulsificante, açúcar e nem adoçante. Nada químico e nada de origem animal.

O processamento é mínimo, resultando em um produto rico em fibras, antioxidantes naturais, vitaminas antioxidantes (E, A e C), vitaminas do complexo B, ômegas 3 e 9, zinco e selênio. Além disso, o teor de sódio é muito baixo. Tudo contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, graças ao efeito anti-inflamatório, melhora o sistema digestivo, reduz os riscos de doenças cardiovasculares e crônicas e ainda aumenta a concentração, a memória e o humor.

Para completar, o Landê é extremamente nutritivo e pode ser consumido como café da manhã ou entre as refeições principais. Para o slogan “Nutrifica seu dia” foi inventada a palavra nutrifica, combinação de nutre com fortifica.

Mais informações podem ser encontradas no site www.lande.fit ou nos perfis de Instagram e Facebook @lande.fit.