Nova Câmara deve gerar economia de R$200 mil ano

A negociação para a mudança da Câmara Municipal de Americana está nos finalmentes. O NM apurou que houve uma reunião esta semana e que o local deve ficar no começo da Avenida Campos Salles, próximo à loja Bandini.

O local ainda deve ser confirmado, mas os valores de aluguel (economia prevista de mais de 200 mil ao ano) devem seduzir os vereadores para bater o martelo até o meio de abril. A mudança deve acontecer até o final do ano, mas depende do andamento da pandemia na cidade.

No prédio atual, a Câmara paga R$60 mil por mês. O atual presidente da casa legislativa, Thiago Martins (PV), recentemente reclamou da manutenção do local por parte dos donos do prédio, o que foi a “gota d’água” para que a decisão de deixar o local fosse tomada com mais rapidez.