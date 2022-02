Thiago Martins apresenta nova Câmara e comemora AVCB inédito

O prédio da nova Câmara Municipal de Americana iniciará suas atividades no próximo dia 4 com um feito inédito. O espaço público terá o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), um documento obrigatório, mas que não podia ser adquirido devido as condições do atual prédio.

A partir de quinta-feira (24), tem início a transferência de mobiliários e equipamentos para a nova sede do legislativo, localizada na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 183, no Jardim Miriam.

Desde o início da semana, os trabalhos de adaptação do prédio foram intensificados e os serviços de acondicionamento de arquivos e materiais foram iniciados nos gabinetes parlamentares e setores administrativos. Os vereadores visitaram a nova sede na segunda-feira (22) para acompanhar as intervenções e definir a distribuição dos gabinetes e, nesta terça-feira (23), Martins conduziu uma visita com a imprensa para apresentar as instalações.

Durante a visita desta terça, Martins destacou as melhorias de infraestrutura que o novo prédio proporcionará ao legislativo, possibilitando um melhor atendimento à população. “O prédio possui estrutura moderna, é bem localizado e estruturado. Estamos com todos os documentos em dia, até mesmo o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Antes da mudança já foi feita a vistoria, atendidas todas as adequações exigidas pelos bombeiros”, disse Martins.

Segundo Martins, a Câmara Municipal de Americana não possui o AVCB há 97 anos.

Após quatorze anos instalada no prédio do antigo colégio Divino Salvador, a Câmara Municipal de Americana inicia nesta quinta-feira (24) a mudança para um edifício de 3.800 m² localizado na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam, na região do Frezzarin. O novo prédio da Câmara possui dois andares, instalações modernas e acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O novo contrato de locação irá resultar em uma economia de mais de R$ 200 mil por ano.

A primeira sessão ordinária na nova sede será realizada na sexta-feira, 4 de março. O novo endereço da Câmara é: Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jardim Miriam.