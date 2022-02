Notas falsas, cigarros de contrabando e caça-níquel; foi direto pra PF

Equipe da polícia militar foi solicitada para atender uma ocorrência na noite desta quinta-feira, às 20h20, no bairro São Roque, em Americana, com a informação de que havia tráfico de drogas no local.

Chegando ao local informado, a equipe visualizou diversas pessoas no estabelecimento comercial, sendo que uma delas conferia com as características do possível traficante. Com apoio da equipe de Forca Tática, foram realizadas as buscas pessoas e domiciliar.

Nas buscas, foram localizados dezesseis (16) maços de cigarros da marca Eight (contrabandeados), mil reais (R$1000,00) de notas falsas, nos valores de dez e vinte reais, bem como duas máquinas caça-níqueis desligadas.

O proprietário declarou ter conhecimento dos cigarros e das máquinas, contudo, não soube informar a procedência das notas falsas. Diante dos fatos, o indiciado foi conduzido para a Polícia Federal de Piracicaba para formalizar a ocorrência e após os trâmites legais, foram apreendidos os ilícitos e liberado o proprietário do estabelecimento.