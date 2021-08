Nossa Saúde substitui o e-mail pela nuvem

A Nossa Saúde operadora de planos de saúde, que oferece assistência médica com rede própria e, também, rede credenciada, conta com um centro hospitalar em Curitiba e um em São José dos Pinhais, além de 3 Núcleos de Atenção Integrada (NAis) nas mesmas cidades e em Paranaguá, contratou a Unodata para migrar o serviço de e-mail para a nuvem a partir da plataforma Zimbra Cloud, em substituição a um serviço de mensagens que se mostrou incapaz de acompanhar o avanço tecnológico e de atender à demanda de segurança da instituição médica paranaense.

A Operadora enfrentava muitos problemas de instabilidade e falhas com o seu antigo serviço de e-mail, muitas vezes ficando vários dias sem funcionar, além de rodar na rede local e nas estações de trabalho dos funcionários, o que exigia maior atenção e alocação de pessoal para a manutenção, gerando mais pedidos de suporte. Outro problema era com as cópias de segurança, que também deveriam ser feitas em unidades de disco ou em servidor de arquivos dedicado.

A decisão pelo Zimbra foi tomada depois da equipe de TI ter analisado as opções de mercado, com a solução se mostrando a mais vantajosa e com um custo 60% menor e oferecendo os recursos desejados. Outra vantagem, segundo Rafael Oliveira, gestor de TI, é que a solução foi implementada em conjunto com o Anti Hacking E-Mail Cloud da Unodata, que criou uma camada adicional de proteção e bloqueio de todas as ameaças, antes mesmo que elas pudessem chegar às caixas de entrada dos 393 usuários de toda a instituição.

Oliveira também aponta o elevado nível de suporte e imediato oferecido pela Unodata durante e depois da migração, além da garantia de atendimento das políticas de segurança da empresa e da possibilidade de realizar backup automático de e-mail, em tempo real. “Isso tudo sem comparação, porque a gente nunca teve algo próximo a isso na época do e-mail instalado na rede local”, comenta ele. “A mudança também foi rápida e segura, o que nos permitiu ter acesso ao novo sistema em poucos dias, para todos os usuários”.

A solução Anti Hacking E-Mail Cloud da Unodata integrada ao Zimbra Cloud teve como finalidade aumentar o nível de proteção do ambiente de mensageria e de gerenciar remetentes e domínios que poderiam ser aceitos. Com ela, o Nossa Saúde consegue criar blacklists e determinar quais mensagens – classificadas por tipo de domínio e origem -, que devem ser barradas antes de chegar ao Zimbra Cloud. “A solução também não deixa executar um arquivo contaminado com vírus, mesmo que ele tenha sido baixado por engano. Isso nos dá muita segurança, porque é comum você ver a tentativa de ataque através do envio de boletos e notas fiscais falsas, contaminadas”, enfatiza o executivo.

“A implementação do Zimbra inaugurou a nossa jornada no mundo Cloud e estamos aprendendo muito com o novo ambiente e estamos estudando a sua utilização em outras aplicações. O nosso web site, que estava nos Estados Unidos, já está no servidor da Unodata, com um custo quase 7 vezes menor, sem nunca ter sofrido qualquer paralisação. Estamos planejando outras migrações”, informa ele.