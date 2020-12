Nos último dias de governo, Omar paga dívida de R$18,4 milhões

Nos últimos dias à frente da prefeitura de Americana, Omar Najar (MDB) contou à imprensa que precisou pagar uma dívida de governos anteriores de aproximadamente R$19 milhões.

De acordo com o prefeito, o valor é referente a precatórios, principalmente de desapropriações e acordos trabalhistas. “Não poderia deixar de dizer pra vocês que ontem (28) tive que fazer mais um depósito para o Tribunal de Justiça de processos de precatórios e o valor não foi brincadeira, foi R$18,4 milhões que saiu do caixa da prefeitura”, disse Omar.

Omar ainda afirmou que já informou o prefeito eleito, Chico Sardelli (PV), do pagamento. “Eu falei pra ele, eu não tenho condição, eu tenho que pagar e mesmo assim a gente vai deixar o município com R$50 milhões no caixa e se não tivesse esses imprevistos talvez deixasse com R$70 milhões”.