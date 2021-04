Nos pênaltis, Flamengo leva 1o título da temporada

Nos pênaltis, o Flamengo ganhou o primeiro título da temporada. A Supercopa do Brasil foi disputada em Brasília na manhã deste domingo e terminou 6 a 5 para o time carioca. O jogo foi bastante movimentado, com gols, polêmicas, brigas e mais tempero para a rivalidade entre os atuais dois gigantes do futebol brasileiro.

O Palmeiras saiu na frente com apenas 1’ de jogo. Rafael Veiga fez um golaço. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo virou a partida com gols de Gabigol e Arrascaeta.

O segundo tempo teve um Palmeiras mais forte, com volume de jogo e o empate saiu em cobrança de pênalti, sofrido por Roni e convertido por Rafael Veiga.