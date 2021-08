Foi no sufoco e sem gols no tempo normal, mas o Brasil vai disputar o ouro no futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio. Nos pênaltis, Brasil bateu o México por 4 a 1 e garantiu vaga na final do futebol, que acontece na manhã do próximo sábado.

E no final quem brilhou foi o goleiro Santos, que pegou os dois primeiros penais batidos pelos mexicanos e deu grande folga aos batedores canarinhos.