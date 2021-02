Nokia 110 chega ao Brasil com fabricação local

A HMD Global anuncia hoje o lançamento do Nokia 110, o primeiro aparelho da linha de telefones básicos no Brasil. O novo celular conta com bateria de longa duração, um leitor de MP3, rádio FM e jogos – como o clássico Snake, conhecido como “jogo da cobrinha”.

“Os telefones básicos continuam sendo muito relevantes no mercado global, principalmente para as pessoas que buscam por aparelhos mais acessíveis e por continuar conectadas mesmo assim – ou até mesmo para aqueles que querem fazer um “detox” das redes sociais e mesmo assim, permanecer em contato com quem amam. Neste lançamento, estamos saudando os celulares Nokia que muitas pessoas lembram com carinho, mas trazemos uma experiência renovada com a tecnologia atual: o Nokia 110 traz aos nossos fãs brasileiros um aparelho divertido que inclui música, jogos e o essencial para o dia a dia que você espera de um celular Nokia em um design moderno e durável. Podemos garantir uma experiência confiável e familiar para todos aqueles que querem adquirir um aparelho. 20% do total de feature phones produzidos no mundo são feitos pela HMD Global.”, explica Junior Favaro, diretor de vendas e marketing da HMD Global no Brasil.

O aparelho tem um leitor de MP3 com capacidade de armazenamento expansível com cartão de memória de até 32 GB e rádio FM integrado. Além da música e informação, o lançamento também traz diversos jogos, como o clássico jogo Snake – favorito dos fãs da marca e lembrado por anos -, além do Ninja Up, Air Strike, Football Cup e Doodle Jump.

O Nokia 110 tem uma bateria removível com um tempo de reprodução de música de até 27 horas. Com o Nokia 110, o usuário pode falar o dia todo com uma única carga. Como todo telefone Nokia, o Nokia 110 foi feito para durar – a fabricação de alta qualidade e o design robusto do aparelho garantem que ele aguente os choques da vida cotidiana e um contorno anatômico.

Preço e disponibilidade

O Nokia 110 está disponível no Brasil a partir de hoje na cor preta. O preço médio é de R$169 e está disponível por venda direta no site Nokia.com e também nas principais varejistas do país, como Americanas.com, Magazine Luiza, Pernambucanas, Lojas Colombo, Gazin, Havan, Fujioka, Mercado Livre e Amazon.



1 Reprodução de rádio FM com volume de fone de ouvido 5: até 18 horas

2 Fones de ouvido necessários para rádio FM

3 Reprodução de música com volume de fone de ouvido 5: até 27 horas