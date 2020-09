Noite da cebola australiana agita Nova Odessa. Aaano

A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO) realizará no dia 17 de outubro, sábado, das 18h às 23h, a primeira Noite da Cebola Australiana da cidade. O evento vai ocorrer em formato de retirada, onde os compradores buscam o prato no salão do evento e levam para consumir em casa. O objetivo é respeitar as normas de saúde devido à pandemia da COVID-19 e não levar nenhum risco para os participantes, nem para os voluntários da entidade. As vendas serão antecipadas e os interessados já podem garantir seus cupons online no site da Sympla, para garantir muito mais comodidade e segurança para o comprador, que não precisa sair de casa para adquirir o convite e ainda pode pagar com boleto ou cartão de crédito. O valor de cada Cebola Australiana é R$38 e serve no mínimo duas pessoas.

Segundo Carlos Pinotti, presidente da AAANO, a ideia do evento surgiu após uma pesquisa realizada nas redes sociais da entidade. “Com o cancelamento da Festa das Nações, recebemos muitas mensagens com o pedido de um evento específico para a Cebola Australiana, que é nosso carro-chefe no evento. Então decidimos trazer um formato novo para atender à demanda e garantir que todos possam saborear a melhor cebola da cidade e ainda contribuir com a Associação, que passa por grandes dificuldades nesse momento de pandemia”, comenta. Toda a renda da Noite da Cebola Australiana será revertida para manutenção do abrigo da AAANO e também para ajudar no pagamento do tratamento dos animais internados em clínicas veterinárias. “Além disso, estamos tomando todas as precauções sanitárias, e mais uma vez, trazendo inovação no formato do evento, que acaba sendo um ótimo entretenimento para todos na pandemia. Estamos muito confiantes e esperamos que seja sucesso!”, finaliza Pinotti.

O local de retirada das Cebolas Australianas será no Salão La Piazza (na APAE de Nova Odessa), localizado à Rua José de Camargo, 26, Klavin, Nova Odessa/SP. Os ingressos terão a venda somente antecipada e são limitados, podendo ser adquiridos neste link: Noite da Cebola Australiana da AAANO.

Para saber mais sobre o evento, acesse a página da AAANO no Facebook (www.facebook.com/aaanovaodessa), no Instagram (@aaanovaodessa) ou no site www.aaano.com.br.

Dinâmica do evento

Quem for comprar o voucher para a Noite da Cebola Australiana da AAANO deve ficar atento às seguintes instruções:

Escolher a quantidade de Cebolas e o horário disponível para retirar: Exemplo: 02 Cebolas, pra retirar às 18h.

Após receber seu pedido de confirmação, a pessoa deve retirar no dia do evento, no horário selecionado no voucher, no local informado, apresentando nome completo e um documento com foto na entrada do Salão La Piazza.

Serviço

Noite da Cebola Australiana da AAANO

Data: 17/10/2019 – das 18h às 22h

Local: Salão La Piazza (na APAE de Nova Odessa), localizado à Rua José de Camargo, 26, Klavin, Nova Odessa/SP.

Convite: R$38 cada Cebola Australiana.

Pontos de venda: Sympla – www.sympla.com.br/noite-da-cebola-australiana__975897 .