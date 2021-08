Noelle Nogueira é capa de revista francesa

A modelo brasileira Noelle Nogueira, vem se destacando no mercado da moda e dessa vez, foi capa da conceituada revista francesa GMARO. Algumas fotos estão disponíveis e o ensaio teve a assinatura de Sofia Brunet. Atualmente ela se divide entre Paris e Dubai, onde se dedica intensamente a sua carreira. Pela sua aparência algumas pessoas já a confundiram com a atriz Dakota Johnson, aquela que ficou mundialmente conhecida como Anastácia do filme 50 tons de cinza. Esse mês Noelle está no Brasil devido a alguns compromissos pessoais e profissionais e surgem também boatos de que ela recebeu convite para ser musa de uma grande escola de samba.